البريطاني المصاب بمادة نوفيتشوك يستعيد وعيه

لندن: استعاد البريطاني تشارلي رولي وعيه في المستشفى الذي نقل اليه في وضع حرج قبل ستة ايام اثر اصابته بمادة نوفيتشوك السامة، وفق ما افاد الثلاثاء مستشفى سالزبري في جنوب غرب انكلترا حيث يتلقى العلاج.

وقال المستشفى في بيان "لاحظنا تحسنا طفيفا ولكن ملحوظا في وضع تشارلي رولي. انه في وضع حرج ولكن مستقر وقد استعاد وعيه".

واضاف المستشفى "رغم انه نبأ سار، الا ان تشارلي لا يزال مريضا جدا ويحتاج الى عناية متخصصة على مدى 24 ساعة هنا في مستشفى سالزبري".

كذلك، اصيبت زوجة شارلي داون ستورجيس (44 عاما) بمادة نوفيتشوك وقضت مساء الاحد.

والفرضية الرئيسية للشرطة هي ان هذه المادة مرتبطة بالهجوم الذي تعرض له بداية اذار/مارس الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في سالزبري.

ولا تزال الشرطة تحاول تحديد المكان والزمان اللذين تعرض فيهما الزوجان ل"جرعة قوية" من نوفيتشوك بعد احتكاكهما بغرض ملوث. واجرت تحقيقا في اماكن عدة ارتادها الثنائي في سالزبري وفي مدينة امسبري المجاورة حيث كان لتشارلي رولي شقة.

وتوفيت ستورجيس بعد بقائها ثمانية ايام في المستشفى واستدعت وفاتها فتح تحقيق في وقوع جريمة.

وهي تتحدر من دورينغتون في جنوب غرب انكلترا ولديها ثلاثة اولاد.

وبعدما نقلا الى المستشفى في وضع حرج، تمكن يوليا وسيرغي سكريبال من مغادرته بعد تلقيهما العلاج لاسابيع.