سلاح الجو الملكي البريطاني في مئويته (صور)

في ظهور مسبوق في سماء العاصمة لندن، شاركت نحو مائة طائرة من مختلف صنوف وأنواع المقاتلات بتشكيلات خاطفة ومثيرة انتزعت أنظار آلاف المواطنين في الشوارع والملايين عبر التلفزة في الاحتفالات بمئوية تأسيس سلاح الجو الملكي البريطاني.

إيلاف: شاهدت الملكة إليزابيث الثانية، اليوم الثلاثاء، ومعها أفراد العائلة الملكية من شرفات قصر باكينغهام الاستعراضات الجوية التي قدمتها طائرات سلاح الجو الملكي (RAF)، كما حضرت الملكة قداسًا أقيم في كنيسة "ويستمنستر آباي"، في وسط العاصمة البريطانية لندن، احتفالًا بالمناسبة.

حضر الاحتفال عدد من أركان الدولة والبرلمان في بريطانيا، تتقدمهم رئيسة الوزراء تيريزا ماي وزعماء الأحزاب السياسية.

اصطف آلاف المواطنين في شوارع العاصمة وتلك المؤدية إلى قصر باكينغهام لالتقاط صور للاستعرضات الجوية التي شاركت فيها مقاتلات من مختلف الأصناف، وشكلت مختلف مراحل تطور سلاح الجو الملكي منذ تأسيسه إلى الآن.

تأسس سلاح الجو البريطاني في عام 1918، ككيان منفصل عن الجيش البريطاني، ليصبح أول سلاح جوي مستقل في العالم.

واعتبارًا من 31 مارس 2008 يستخدم سلاح الجو الملكي ما يقارب من 850 طائرة، ويتضمن طاقمه 41.440 فرد متدرب.

تتمركز معظم قوات سلاح الجو الملكي في بريطانيا، ولكن حاليًا تنتشر نسبة من قواتها في أنحاء العالم، خاصة في العراق، وأفغانستان، والشرق الأوسط، والبلقان، وجنوب المحيط الأطلنطي لمساندة القوات المسلحة البريطانية هناك. وأيضًا في جزر فوكلاند، حيث تعسكر قوة هناك. ولسلاح الجو الملكي أيضًا معسكرات دائمة في كل من قطر، وعمان، وألمانيا، وقبرص، وجبل طارق.