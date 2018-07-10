إجلاء ألفي شخص في تايوان مع اقتراب الإعصار ماريا

تايبيه: قامت سلطات تايوان الثلاثاء باجلاء أكثر من ألفي شخص فيما أقفلت المكاتب والمدارس وألغيت مئات الرحلات الثلاثاء مع اقتراب الاعصار ماريا من الجزيرة والمتوقع ان يتسبب بامطار غزيرة ورياح عاتية.

واعلن مركز الأرصاد الجوية ان الإعصار ماريا كان على مسافة 200 كلم شرق بلدة يلان الساحلية (شمال شرق) مع رياح بلغت سرعتها 173 كلم في الساعة، وذلك قرابة الساعة 22,00 بالتوقيت المحلي (14,00 ت غ).

ومن المتوقع ان يكون التأثير الأقوى للإعصار اعتبارا من مساء الثلاثاء وحتى صباح الأربعاء، مع أمطار غزيرة تصل حتى 500 ملم في بعض المناطق، كما ذكر المصدر نفسه. وأظهرت مشاهد التلفزيون المحلي جنودا يقصدون كل منزل في قرية يلان الجبلية للمساعدة في اجلاء الاهالي. وقالت السلطات ان أكثر من ألفي شخص تم اجلاؤهم.

وقالت الرئيسة تساي اينغ-وين في رسالة على فيسبوك "أمرت القوات بالتأهب لمنع كارثة ومحتملة والاغاثة ... وأحض السكان مرة اخرى على الاستعداد لمواجهة اعصار في اسرع وقت ممكن".

وحذرت السلطات من احتمال حصول فيضانات وانزلاقات للتربة. ودعا رئيس الوزراء التايواني وليام لاي السلطات والناس الى "التيقظ التام" عند مرور الاعصار الاول هذا الموسم. وطلب منهم ملازمة منازلهم والتعاون مع السلطات المسؤولة عن الحماية.

وعلى سبيل الوقاية، ستقفل مدارس ومكاتب بعد ظهر الثلاثاء في ثماني مدن، منها يلان، حيث بدأت الامطار الغزيرة والرياح العاتية بضرب اجزاء من الجزيرة، بحسب السلطات. وعلى صعيد حركة النقل الجوي والبري، ألغيت 175 رحلة دولية و118 رحلة داخلية، بحسب مركز عمليات الطوارئ.

وقالت شركة كاثاي باسيفيك الناقل الرسمي لهونغ كونغ انها الغت اكثر من عشر رحلات بين هونغ كونغ وتايبيه، ورحلات أخرى بين هونغ كونغ وأوكيناوا، الثلاثاء والأربعاء. كما تم تعليق خدمة الحافلات المتوجهة الى يلان ليل الثلاثاء، عقب اغلاق بعض الطرق كتدابير وقاية. وتم وقف بعض القطارات المتجهة الى هوالين حيث بدأت أمواج قوية بضرب الشاطئ.

ومن غير المتوقع ان يضرب الاعصار تايوان بشكل مباشر اذا واصل طريقه الحالي. ويمكن أن يغير مساره في شمال تايوان، بحسب مركز الارصاد. وغالبا ما تتعرض تايوان لأعاصير في الصيف. وفي العام الماضي، اصيب اكثر من مئة شخص عندما اجتاح الاعصار نيسات الجزيرة، متسببا بفيضانات وانقطاعات على نطاق واسع للتيار الكهربائي.