نجل الرئيس السوري يشارك بمسابقة رياضيات في رومانيا

بوخارست: يشارك نجل الرئيس السوري بشار الأسد الأكبر في مسابقة رياضيات دولية في رومانيا وقد طلب التعامل معه "كطالب عادي"، حسب ما أكد الثلاثاء مسؤول تربوي محلي.

وحافظ الأسد البالغ 16 عاماً هو واحد من بين 615 طالبا من جميع أنحاء العالم يشاركون في مسابقة تنظم من 3 إلى 14 يوليو في مدينة كلوج نابوكا في وسط رومانيا.

وصرّح فالانتان كويبوس، المسؤول عن التفتيش المدرسي في كلوج نابوكا، لوكالة فرانس برس "يريد أن يتم التعامل معه كطالب عادي ويتصرّف كذلك، يمكث في فندق إلى جانب طلاب من 18 دولة".

وتحدثت وسائل اعلام رومانية عن تدابير أمنية معززة ترافق وجود الرئيس السوري.

ويمثل كل دولة فريق مؤلف من ستة طلاب. وقال كويبوس "لم يطلب أي شيء استثنائي ولا شروط خاصة ولا شقة منفصلة، يتشارك غرفة مع زميل".

وقال حافظ الأسد الذي يحمل اسم جده الرئيس السوري السابق (1930-2000)، لوسائل اعلام محلية إنه يأمل في تحقيق نتيجة جيدة في المسابقة وإن الرياضيات هي "شغف طفولته".

واحتلّ الأسد في نسخة العام الماضي من المسابقة التي أجريت في ريو دي جانيرو في البرازيل، المرتبة 528 من أصل 615.

رومانيا هي إحدى الدول النادرة التي لا تزال تملك سفارة في سوريا اضافة الى أنها وجهة عدد كبير من الطلاب السوريين.

وتشهد سوريا نزاعا مدمرا منذ العام 2011 أدى إلى مقتل أكثر من 350 ألف شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

