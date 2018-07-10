باكستان: 12 قتيلا في تفجير انتحاري في بيشاور

بيشاور: قتل 12 شخصا بينهم مسؤول سياسي محلي وأصيب 34 آخرون بجروح في تفجير انتحاري استهدف مساء الثلاثاء تجمعا انتخابيا في بيشاور في شمال غرب باكستان، كما اعلنت الشرطة.

وأوضح المسؤول في الشرطة شفقت مالك ان الانتحاري فجر نفسه وسط تجمع انتخابي لـ"رابطة عوامي القومية"، الحزب المناهض للمجموعات المتطرفة مثل حركة طالبان والذي دفع في الماضي ثمن معارضته هذه بتعرضه لهجمات مماثلة.

وأتى التفجير بعيد ساعات من تصريح لمتحدث باسم الجيش أقر فيه بوجود مخاطر امنية تتهدد حملة الانتخابات التشريعية المقررة في 25 يوليو.

وقال مالك لوكالة فرانس برس "بحسب الدلائل الاولية للتحقيق فإن ما حصل هو هجوم انتحاري كان هدفه هارون بيلور" أحد مرشحي رابطة عوامي الى الانتخابات التشريعية.

وأكد مسؤول آخر في الشرطة يدعى كوكب فاروقي أن بيلور قتل في التفجير.

وهارون بيلور هو سليل عائلة سياسية تتمتع بنفوذ واسع في مقاطعة خيبر-بختونخوا وعاصمتها بيشاور، وبمقتله يكون قد لقي نفس مصير والده الذي كان ايضا رجلا سياسيا وقضى اغتيالا بتفجير انتحاري في 2012.