GMT 23:07 2018 الثلائاء 10 يوليو GMT 23:13 2018 الثلائاء 10 يوليو  :آخر تحديث

جائزة حمدان للتصوير تنشر الصور الفائزة بمسابقة "مساجد"

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دبي: أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن الفائزين بمسابقة انستغرام لشهر يونيو 2018، والتي كان موضوعها "مساجد".

والمسابقة هي النسخة الثانية من مسابقات الجائزة على منصة "انستغرام" بعد استحداث جائزة "اختيار الجمهور" التي تمنح صاحبها كاميرا احترافية مميزة من خلال حصول صورته الفائزة على أكبر عددٍ من تسجيلات الإعجاب من الجمهور بعد الإعلان عن الصور الفائزة على حساب الجائزة على انستغرام.

وقد فاز بجائزة "اختيار الجمهور" بنسختها الثانية المصور الإيراني "فايز بهرام".

وشَهِدَت نسخة شهر يونيو من المسابقة ريادة سعودية من خلال المصورين عصام عمر كابلي وسراج بشير آل قريش، بجانب المصور اللبناني إيهاب فياض والتركي حسن أوزدومان.

بعدسة السعودي سراج بشير آل قريش

وسيحصل الفائزون على الميدالية التقديرية الخاصة بالجائزة وستُنشر صورهم وأسماؤهم على الحساب الرسمي للجائزة على انستغرام HIPAae، وقد شَهِدَت مسابقة شهر يونيو استخدام الوسم HIPAContest_Mosques#.

صورة إيهاب فياض

وفي هذا السياق، قال الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث: تُصنّف المساجد ضمن العجائب المعمارية الفريدة التي تُشعِر الناس بطمأنينةٍ وسلامٍ داخليين، سواءً قصدوها بهدف الزيارة والاستكشاف، أو بقصد العبادة وأداء الصلوات. ومع انتشار رقعة الإسلام تطوّر فن العمارة في المساجد مُبرِزاً روائع مذهلة في التصاميم والأساليب المختلفة من حضارةٍ لأخرى.

وأضاف: وضعنا جمهور المصورين أمام تحدٍ خاصٍ من نوعه، الإبداع البصري في ترجمة روائع العمارة الإسلامية في تصميم المساجد، كانت النتائج رائعة بالفعل وعكست التنوّع الإيجابي في مدارس الهندسة والتصميم في أنحاء العالم الإسلامي.


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