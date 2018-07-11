اليونان ستتخذ اجراءات ضد مسؤولين روس بسبب المساس بأمنها

آثينا: أعلن مصدر حكومي يوناني لوكالة فرانس برس الاربعاء ان اثينا ستتخذ "الاجراءات اللازمة لضمان امنها الوطني" بعد "تدخل" مسؤولين روس في تسوية الخلاف بين اليونان وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة.

ولم يؤكد المصدر طبيعة هذه "الاجراءات" كما لم يعط تفاصيل اضافية حين طلب منه التعليق على مقال اوردته صحيفة "كاثيميريني" اليونانية ومفاده ان اثينا تستعد لطرد دبلوماسيين روسيين ومنع دخول اثنين آخرين الى البلاد.

واضاف المصدر الحكومي "لقد حصلت مشكلة تدخل في الملف المقدوني". من جهته قال ناطق باسم وزارة الخارجية الروسية في موسكو لوكالة فرانس برس ان "روسيا ستتخذ اجراءات مماثلة كما هي الحال عليه عادة في مثل هذه الظروف".

وكانت اثينا وسكوبيي وقعتا في منتصف يونيو اتفاقا لحل خلافهما الذي يعود الى 27 عاما حول تسمية مقدونيا بهدف رفع الاعتراض اليوناني على انضمام هذه الجمهورية اليوغوسلافية السابقة الصغيرة الى حلف الاطلسي.

وسيطلع الحلف الاربعاء على هذا التقدم خلال القمة التي يعقدها في بروكسل عبر القول انه مستعد لضم جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة حين يطبق الاتفاق بالكامل في سكوبيي في غضون اشهر. وينص الاتفاق على تغيير اسم هذه الدولة الى "مقدونيا الشمالية".

وكانت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية نقلت عن مصادر دبلوماسية ان اثينا تستعد "لطرد دبلوماسيين اثنين على الفور احدهما فيكتور ياكوفليف الموظف في سفارة روسيا في اثينا" ولمنع دبلوماسيين آخرين من دخول البلاد.

لكن المصدر الحكومي اليوناني اكد ان اثينا "تبقي قنوات الاتصال" مع روسيا مشيرا الى ان اليونان "لا مشاكل لديها" مع موسكو.

وما يدل على هذه الصداقة التقليدية بين البلدين، الموقف اليوناني خلال قضية تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا اذ لم تطرد اثينا دبلوماسيين روسا كما فعلت الدول الاوروبية.