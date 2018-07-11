داروين كان ناشطًا من أجل حقوق الحيوان

لندن: بالنسبة لعالم أمضى شطراً كبيراً من حياته يقتنص الحيوانات ويقتلها لدراستها يفترض المرء أن تشارلز داروين لم يكن يكترث بحياة هذه الحيوانات وموتها.

لكن وثائق جديدة عُرضت للبيع في مزاد أقامته دار سوذبي مؤخراً تبين إن دارون كان ناشطاً رقيق القلب طالب بإلغاء الفخاخ الفولاذية لصيد الحيوانات.

وكان من الشائع في القرن التاسع عشر أن يستخدم الصيادون فخاخاً للسيطرة على تكاثر الحيوانات الصغيرة المؤذية مثل القوارض ولكنها كانت تفتك بحيوانات كبيرة ايضاً مثل الغزلان والثعالب والكلاب حين تقع في هذه الفخاخ.

فخاخ أقل همجية

وفي أوراق من عام 1863 ظلت محفوظة بحوزة أحفاد داروين حتى الآن يعبر صاحب نظرية النشوء والارتقاء عن مخاوفه ويدعو الى إستخدام فخاخ انسانية تقتل الحيوان فوراً ولا تتركه يتعذب.

وفي العام نفسه نشر داروين وزوجته إيما كتيبًا عن قسوة الفخاخ الفولاذية لاقى اصداء واسعة بحيث تمكن الزوجان من جمع أموال وإقناع الجمعية الملكية للرفق بالحيوان بإطلاق حملة لتصميم فخاخ أقل همجية.

وثيقة بخط داروين تدعو إلى استخدام فخاخ أقل همجية





وفي النهاية عُرضت 100 تصميم في حدائق البستنة الملكية عام 1864 وأصبحت تُستخدم فخاخ إنسانية بعد ذلك.

وكتب داروين رسائله بعد أن قرأ دليلا للصيادين من تأليف إبن عمه ادوارد لايفيت داروين.

وقال غابريل هيتون خبير المخطوطات والكتب النادرة في دار سوذبي "إن أحد أحفاد داروين حفظ هذه الأوراق ولم تُشاهد قط من قبل. وهي تبين إنه كان يشعر بقلق بالغ إزاء استخدام فخاخ فولاذية وكان يعتقد ان الحيوانات يمكن ان تشعر بالألم والعذاب كما يشعر البشر".



وكانت أوراق داروين بحوزة آن بينسنت كينز التي توفيت العام الماضي وكانت متزوجة من ريتشارد كينز إبن حفيد داروين.

أصل الأنواع

كما عُرضت للبيع في المزاد صفحتان من المخطوطة الأصلية لكتاب "أصل الأنواع" التي لم يتبق منها إلا 11 صفحة، غالبيتها محفوظة في جامعة كامبردج.

ورغم ان الكتاب يعتبر من أهم الأعمال العلمية على الاطلاق فان داروين لم يهتم كثيراً بالنص الأول الذي كتبه بخط يده وكان يستخدم اوراق النص لكتابة مسودات أخرى عليها. وهناك رسومات عليها بقلم نجله جورج الذي أصبح فلكياً كبيراً في كامبردج.

وعُرضت للبيع في المزاد ايضاً طبعة أولى من "أصل الأنواع" كانت بحوزة شقيق أحد البحارة الذين رافقوا داروين في رحلاته حول العالم بالسفينة بيغل حيث ولدت نظريته. وستُعلن نتائج المزاد الذي انتهى في 10 يوليو في وقت لاحق.

إعدت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "الديلي تلغراف". الأصل منشور على الرابط التالي:

https://www.telegraph.co.uk/science/2018/07/07/charles-darwin-animal-rights-activist-campaigned-humane-traps/



