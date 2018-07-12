GMT 1:42 2018 الخميس 12 يوليو GMT 1:44 2018 الخميس 12 يوليو  :آخر تحديث

اتفاق على تسليم فصائل المعارضة في درعا البلد أسلحتها للنظام

أ. ف. ب.
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دمشق: افادت وكالة الانباء الرسمية السورية "سانا" الاربعاء بانه تم التوصل الى اتفاق بين النظام السوري وفصائل المعارضة المسلحة يقضي بان تقوم الفصائل المتواجدة في درعا البلد بتسليم اسلحتها.

وقالت سانا ان الاتفاق "ينص على تسليم المجموعات الإرهابية سلاحها الثقيل والمتوسط" في اشارة الى فصائل المعارضة. واوضحت ان الاتفاق "يشمل مناطق درعا البلد وطريق السد والمخيم وسجنة والمنشية وغرز والصوامع".

كما ذكرت الوكالة "أنه بموجب الاتفاق، ستتم تسوية أوضاع المسلحين الراغبين في التسوية وخروج الإرهابيين الرافضين للاتفاق".

وتسيطر قوات النظام حالياً على نحو 80 في المئة من محافظة درعا، ولا تزال تتواجد الفصائل المعارضة في نحو 15 في المئة، والمساحة الباقية تحت سيطرة "فصيل خالد بن الوليد" الذي بايع تنظيم الدولة الاسلامية. ومنذ بدايته في العام 2011 أوقع النزاع في سوريا أكثر من 350 الف قتيل وشرد الملايين.


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