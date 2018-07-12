مئات القتلى جراء الامطار والسيول في اليابان

طوكيو: قتل 199 شخصا على الاقل جراء الفيضانات والانهيارات الارضية بغرب اليابان في حصيلة جديدة اعلنها المتحدث باسم الحكومة الخميس.

وقال يوشيهيد سوغا خلال مؤتمر صحافي ان رئيس الوزراء شينزو ابي امر خلال اجتماع خلية الازمة بالتصرف باسرع ما يمكن لانقاذ الضحايا.

وكانت حصيلة سابقة اشارت الى وجود 179 قتيلا جراء الكارثة.

ورئيس الوزراء الذي الغى جولة له في اربع دول بينها بلجيكا وفرنسا توجه الاربعاء الى مقاطعة اوكاياما احدى اكثر المناطق تضررا مع هيروشيما على ان يزور الجمعة منطقة اخرى لحقت بها اضرار.

واضافة الى القتلى الـ199 قالت السلطات انها لا تملك اي معلومات عن عشرات الاشخاص في وقت تحدثت وسائل اعلام محلية عن وجود زهاء ستين مفقودا.

وادى التساقط غير المسبوق للامطار خلال ثلاثة ايام الى فيضانات هائلة وانهيارات طينية واضرار كبيرة اخرى حاصرت اعدادا كبيرة من الناس.

وفي المناطق التي شيدت فيها مبان على سفوح الجبال ادت الانهيارات الى تدمير مساكن بالكامل وغطت الوحول احياء برمّتها.

وصدر امر جديد باخلاء قرية في منطقة هيروشيما بسبب خطر ناجم من فيضان بحيرة وفق ما ذكرت السلطات المحلية.