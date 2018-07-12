إكتشاف أقدم لون في العالم

لندن: أعلن علماء إكتشافهم أقدم لون في العالم عمره 1.1 مليار سنة عثروا عليه في صخور مدفونة في عمق الصحراء الكبرى في شمال افريقيا. وقالوا إن اللون زهري براق.

ويزيد عمر جزيئات اللون نحو نصف مليار سنة على عمر أي صبغة مكتشفة، بحسب العلماء الذين أشاروا إلى أنّه وُجد قبل ظهور الحيوانات على الأرض.

وقال نور غونيلي من كلية أبحاث علم الأرض في الجامعة الوطنية الاسترالية إن الصبغة الزهرية البراقة هي المتحجرات الجزيئية للكلوروفيل الذي كانت تنتجه كائنات عضوية قديمة بعملية التركيب الضوئي في محيط غابر القدم اختفى منذ زمن بعيد.

وعثر العلماء على الصبغة الزهرية في عمق الصحراء الكبرى داخل صخور عمرها أكثر من مليار سنة بعد تحويلها إلى مسحوق وتحليل الجزيئات داخلها.

وإلى جانب كون هذه الصبغة أقدم لون في العالم وتعطي فكرة عما كانت تبدو عليه الأشياء في الأزمنة القديمة، فإنها تساعد في الاجابة عن سؤال أساسي يتعلق بنشوء الحياة، كما قال العلماء. وهي تساعد على تفسير سبب الفترة الطويلة التي احتاجها نشوء الكائنات العضوية المركبة التي أصبحت أسلافنا.

وأوضح الدكتور غونيلي ان تحليل الصبغة القديمة أكد أن البكتريا الخضراء المزرقة كانت هي السائدة في قاعدة السلسلة الغذائية في المحيطات قبل مليار سنة، وهذا يساعد في تفسير سبب عدم وجود حيوانات في ذلك الزمن.



ويرى العلماء أن الكمية المحدودة نسبياً من جسيمات الغذاء مثل الطحلب ربما عطلت نشوءها.

وقال جوشن بروكس من كلية أبحاث علم الأرض في الجامعة الوطنية الاسترالية إن الطحالب وإن كانت مجهرية فإنها أكبر آلاف المرات من البكتريا الخضراء المزرقة وهي مصدر أغنى للغذاء.

وأضاف أن محيطات البكتريا الخضراء المزرقة بدأت تختفي قبل نحو 650 مليون سنة حين أخذ الطحلب ينتشر بسرعة لتوفير الطاقة المطلوبة لنشوء منظومات بيئية معقدة تتيح ظهور حيوانات بينها البشر.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "الاندبندنت". الأصل منشور على الرابط التالي:

https://www.independent.co.uk/news/science/colour-oldest-world-pink-coral-scientists-australian-pigment-sahara-africa-a8440956.html

