هذا ما سيحدث خلال زيارة ترمب إلى بريطانيا

يصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس، الى بريطانيا في زيارة رسمية يلتقي خلالها رئيسة الوزراء تيريزا ماي والملكة اليزابيث الثانية. تستمر الزيارة أربعة أيام يمضي فيها عطلة نهاية الاسبوع في اسكتلندا.

لندن: يبدأ الرئيس الاميركي دونالد ترمب الخميس زيارة رسمية هي الاولى له الى بريطانيا، حيث سيلتقي رئيسة الوزراء تيريزا ماي والملكة اليزابيث الثانية، غير أنها ستترافق مع تظاهرات مناوئة له وسط أزمة سياسية بسبب بريكست.

تستمر الزيارة أربعة أيام يمضي فيها عطلة نهاية الاسبوع في اسكتلندا. ومن المتوقع خلال تلك الزيارة أن ينظم اليسار تظاهرات احتجاج في لندن الجمعة.

وتعد الزيارة جزءاً من جولة أوروبية ستختتم بقمة تاريخية ثنائية بين ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين في هلسنكي.

وتأمل الحكومة البريطانية التوصل بسرعة لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة بعد مغادرة الاتحاد الاوروبي.

وقالت ماي قبيل الزيارة "عندما نخرج من الاتحاد الاوروبي سنبدأ في وضع مسار جديد لبريطانيا في العالم وتحالفاتنا العالمية ستكون اقوى من قبل".

وأضافت "لا يوجد تحالف اقوى من علاقتنا الخاصة مع الولايات المتحدة، ولن يكون هناك تحالف اكثر اهمية في السنوات المقبلة".

وكان السفير الاميركي لدى المملكة المتحدة وودي جونسون صرح بأن التوصل لاتفاق سيكون "من أهم الاولويات" لترمب، واصفا بريكست بأنها "فرصة تأتي مرة واحدة لتغيير المسار".

حرية التعبير

وحول التظاهرات المرتقبة، قال السفير إن ترمب يثمن حرية التعبير، مقللاً من اهمية اطلاق منطاد عملاق يمثل ترمب في هيئة طفل يضع حفاضات ويبكي، سيتم رفعه قرب البرلمان البريطاني الجمعة.

والمبادرة التي تم تمويلها في حملة تبرعات فردية، اطلق عليها عنوان "الطفل ترمب".

عشاء في مسقط رأس تشرشل

وستسعى ماي الى وضع التوترات الدبلوماسية جانبا، عندما تستقبل ترمب الخميس على مأدبة عشاء رسمية مع مسؤولي قطاع الاعمال في قصر بلنهايم، مسقط رأس رئيس الوزراء خلال الحرب العالمية الثانية ونستون تشرشل.

ومن المتوقع أن يمضي الليل في مقر السفير في "وينفيلد هاوس" في ريجنت بارك بلندن.

والجمعة، تزور ماي وترمب موقعا دفاعيا ثم يتوجهان الى مقر رئيسة الحكومة في مقاطعة تشيكرز لاجراء محادثات، يليها مؤتمر صحافي.

وسيناقشان العلاقات مع روسيا وبريسكت والروابط التجارية، بحسب ما اعلنه المسؤولون في داونينغ ستريت، بعد فرض ترمب مؤخرا رسومًا جمركية على الصلب والالمنيوم المستوردين من الاتحاد الاوروبي.

لقاء الملكة وعطلة في اسكتلندا

ويتوجه ترمب في وقت لاحق الجمعة الى قصر ويندسور للقاء الملكة اليزابيث الثانية.

ثم يقصد اسكتلندا حيث يمضي مع زوجته ميلانيا عطلة نهاية الاسبوع. ووالدته الراحلة هي من اسكتلندا حيث يملك ملعبي غولف فاخرين.

ولن تكون رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجون، وهي من اشد منتقديه، في استقباله لدى وصوله. وسينوب عنها الوزير في الحكومة البريطانية لشؤون اسكتلندا ديفيد موندل.

وستخرج تظاهرات محدودة خلال جميع محطات زيارة ترمب، أبرزها تظاهرة كبيرة اطلق عليها "معا ضد ترمب"، تنظمها مجموعات يسارية في لندن الجمعة.

وقالت المجموعات: "سننظم تظاهرة وطنية ضخمة ضد سياساته القائمة على التحيز ضد المرأة والعنصرية والحرب والكراهية وانكار التغيّر المناخي".