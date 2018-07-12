ترمب: أؤمن بالحلف الاطلسي رغم الانتقادات

بروكسل: قال الرئيس الاميركي دونالد ترمب الخميس انه لا يزال على التزامه بالحلف الاطلسي رغم انتقادات حادة لحلفاء على خلفية حصتهم من الانفاق العسكري للحلف.

وقال ترمب خلال مؤتمر صحافي في بروكسل بعد جلسة طارئة للحلف حول مساهمات الحلفاء "لم تعامَل الولايات المتحدة بعدلٍ، لكننا اليوم نحصل على هذه المعاملة. أؤمن بالحلف الاطلسي".

وأكد "ان التزام الولايات المتحدة بالحلف الاطلسي لا يزال قويًا"، مضيفا ان ذلك "يعود بشكل رئيسي للاموال الاضافية التي تعهدت بها" الدول الاخرى.

وتأتي تصريحات ترمب وسط تقارير قالت إنه حذر حلفاءه خلال الاجتماع بأن الولايات المتحدة يمكن ان تنسحب من الحلف اذا امتنع اعضاء آخرون عن زيادة إسهاماتهم.

وتحدث ترمب عن إحراز "تقدم هائل" خلال الاجتماع، مضيفا ان الحلفاء "سيرفعونه الى مستويات لم يروها من قبل".

