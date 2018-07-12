محمود عباس الى موسكو

رام الله: يصل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الجمعة الى موسكو في زيارة عمل رسمية يلتقي خلالها نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال السفير الفلسطيني لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس الخميس ان عباس سيجري "سلسلة لقاءات أبرزها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين حول المستجدات السياسية" في المنطقة "وانتهاكات الاحتلال في الاستيطان وحصار غزة ومصادرة الاموال الفلسطينية".

واشار نوفل الى "أهمية اللقاء خصوصا لانه يأتي قبيل اجتماع قمة ثنائي بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة في هلسنكي في ١٦ من الشهر الجاري".

وزار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو موسكو في الاسبوع الاول من تموز/يوليو في زيارة هي الثالثة منذ مطلع العام.

من جهة أخرى، ذكر نوفل أن عباس سيحضر المباراة النهائية لكـأس العالم خلال زيارته الى جانب عدد كبير من الرؤساء والقادة المدعوين لحضور الحدث.