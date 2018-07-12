العثماني يشكل لجنة تحقيق في نشر فيديوهات الحوار الداخلي

الرباط: يبدو أن تداعيات الأزمة التي أشعلها الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية المغربي بعد نشره فيديوهات مداخلات بعض قيادات الحزب في الندوة الوطنية للحوار الداخلي آخذة في التفاقم، حيث أعلن الحزب تشكيل لجنة تحقيق في الموضوع تحت إشراف أمينه العام سعد الدين العثماني.

وأعلن الحزب عبر موقعه الرسمي أن لجنة "تشكلت بإشراف الأخ الأمين العام ورئاسة الأخ إدريس الأزمي الإدريسي وعضوية الإخوة نبيل شيخي ومحمد الحمداوي ورشيد المدور، للتحقيق في نشر الموقع الرسمي للحزب PJD MA لبعض المداخلات في الندوة الوطنية للحوار الداخلي بدون قرار لقيادة الحزب".

وبدا لافتا في الإعلان المقتضب، أن قيادة الحزب حرصت على التبرؤ من مسؤولية نشر الفيديوهات التي أثارت موجة من الجدل داخل الحزب وقواعده، خصوصا بعد إعلان عبد العلي حامي الدين أمس الأربعاء، تعليق مشاركته في الحوار الداخلي بسبب نشر رده دون استشارته، والذي تحدث فيه عن المؤسسة الملكية.

كما أن ترأس إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، لجنة التحقيق رسالة مطمئنة لحامي الدين والمقربين منه من أنصار تيار عبد الاله ابن كيران، بأن التحقيق سيكون نزيها وسيكشف الحقيقة ومن يقف وراء نشر أو "تسريب فيديوهات ومداخلات الحوار الداخلي".

وعلمت "إيلاف المغرب" من مصادر مطلعة أن أصابع الاتهام في الموضوع المثير توجه إلى مستشار وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان، جواد غسال، الذي يشرف على قسم المسموع والمرئي في إعلام الحزب وتحمله مسؤولية نشر رد حامي الدين.

ويرتقب أن يشهد الموضوع تطورات كثيرة في غضون الأيام القليلة المقبلة، والذي من شأنه أن يفتح الباب مجددا، أمام عودة التوتر وتصاعد حدته داخل حزب العدالة والتنمية، الذي يعيش حالة من التخبط منذ إعفاء العاهل المغربي الملك محمد السادس لأمينه العام السابق عبد الإله ابن كيران، من تشكيل الحكومة منتصف شهر مارس من العام الماضي، وتعيين سعد الدين العثماني خلفا له.