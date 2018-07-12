كلية لندن الجامعية تنتهج سياسة التمييز ضد الأجانب

لندن: أصدرت إدارة كلية لندن الجامعية سلسلة إجراءات تستهدف الطلاب الأجانب الملتحقين بها، الامر الذي اثار استياء التلاميذ واساتذتهم، واصفين القرارات الجديدة بغير المعقولة، إذ حولت الاساتذة المحاضرين الى حراس حدود على الطلاب .

واتهم طلاب وأساتذة في كلية لندن الجامعية، إدارة الجامعة بانتهاج سياسة تمييزية ضد الطلاب الأجانب بعد أن أصدرت توصيات الى اعضاء الهيئة التدريسية بإجراء عمليات تدقيق عشوائية في وثائق الطلاب الأجانب وإقامتهم بصورة قانونية.

غرامة للمخالفين

وحذرت كلية الدراسات البيئية في الجامعة من أن الأساتذة الذين لا يبلغون عن وجود طلاب مخالفين لشروط الاقامة يعرضون أنفسهم لغرامة قدرها 20 ألف جنيه استرليني.

وأصدر مكتب شؤون الطلاب الأجانب في الجامعة توجيهات الى الأساتذة بمراقبة حضور الطلاب الأجانب من خلال عمليات تحقق وجها لوجه ومراجعة ملفات مكتب التسجيل تحسباً لوجود مخالفات أو تواقيع مريبة. واقترحت التوجيهات أن يجري التدقيق في هويات عينات عشوائية من الطلاب.

كما اشترطت الادارة على المشرفين الأكاديميين ان يلتقوا طلاب الدراسات العليا شخصياً مرة في الشهر بما في ذلك خلال العطلة الصيفية إلا إذا كان الطالب في إجازة دراسية.

مذكرة

وقال متحدث باسم اتحاد الطلبة في الجامعة إن اعضاء الهيئة التدريسية والطلاب في عموم أقسام الجامعة وجهوا مذكرة الى رئيس الجامعة البروفيسور مايكل آرثر يعبرون فيها عن استيائهم من هذه الاجراءات والقيود على الطلاب الأجانب.

استطلاع

وأظهر استطلاع أجراه اتحاد الطلبة في الجامعة ان 83 في المئة من أصل 400 طالب أجنبي شاركوا في الاستطلاع قالوا إن هذه الاجراءات تمييزية.

وأكد اتحاد الطلبة ان طلاباً أجانب تعرضوا للتهديد بإبلاغ وزارة الداخلية عنهم إذا لم يلتزموا بالتوجيهات والضوابط.

الأساتذة حراس

ونقلت صحيفة الغارديان عن المسؤول في اتحاد الطلبة مارك كروفورد ان هذه الاجراءات الجديدة المتعلقة بشروط التأشيرة الطلابية إجراءات "غير معقولة وغير ضرورية وأُمية أكاديمياً. وهي تحول أساتذتنا المحاضرين الى حراس حدود وندعو الى إعادة النظر بها بصورة عاجلة".

وأكد طلاب أجانب أن من غير العملي أن يركضوا وراء الأساتذة والموظفين لتسجيل حضورهم بدلا من قضاء الوقت في الدراسة.

واعتبرت الطالبة ساناز راجي أن هناك أجواء من الخوف بشأن ضوابط الهجرة في العديد من الجامعات وان الطلاب الأجانب يخضعون لمراقبة شديدة وهذا يؤثر على صحتهم العقلية ودراستهم.

من جهتها، قالت ادارة كلية لندن الجامعية إن التلويح بغرامات أُرسل بالبريد الالكتروني عن طريق الخطأ، وان اعتذاراً أُرسل الى اعضاء الهيئة التدريسية يوم الأربعاء.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "الغارديان". الأصل منشور على الرابط التالي:

https://www.theguardian.com/uk-news/2018/jul/12/ucl-row-email-immigration-check-fine-draconian-discriminatory

