مستشارة ترمب: المسيح احترم قوانين الهجرة أثناء إقامته بمصر

قالت المستشارة الروحية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، بولا وايت "إن النبي عيسى حرص على احترام قوانين الهجرة حينما فرّ (من فلسطين) إلى مصر"، مؤكدة أنه لو فعل "العكس لإرتكب خطيئة (ولم اعترف به المسيحيون) مخلصاً لهم".

ورأت وايت في مقابلة مع الشبكة المسيحية أجرتها الاثنين بعد زيارة قامت بها إلى مركز احتجاز للمهاجرين غير الشرعيين في ولاية فرجينيا، "إنهم يبررون (المهاجرون غير الشرعيين دخولهم بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة) بأنهم يفعلون مثل المسيح حينما فر إلى مصر (هربا من الاضطهاد)".

وزعمت "أن المسيح كان يعيش في مصر بشكل قانوني بصفته لاجئاً، حيث أمضى ثلاث سنوات ونصف السنة هناك".

ووايت من القيادات الإنجيلية في البلاد، وتلتقي ترمب بانتظام، وتربطها علاقة قوية به منذ نحو 16 عاماً.

وحاول البيت الأبيض ووزير العدل جيف سشينز استخدام الإنجيل لتبرير فصل الأطفال الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية عن ذويهم، ووضعهم في مراكز احتجاز منفصلة.

وكان بابا الفاتيكان فرانسيس قال في مقابلة صحافية الشهر الماضي " إن ما تفعله السلطات الأميركية بفصل الأطفال عن ذويهم ليس أخلاقياً، ويخالف قيمنا الكاثوليكية".