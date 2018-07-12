بروكسل: اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس ان حلف شمال الاطلسي "يخرج أقوى بكثير" من قمته التي استغرقت يومين، بعد تأكيد الرئيس الاميركي دونالد ترامب "التزامه ب(...) حلف قوي".

ونفى ماكرون في مؤتمر صحافي عقده في بروكسل أن يكون ترامب ذكر في أي لحظة خلال الاجتماعات "ان الولايات المتحدة يمكن أن تنسحب من حلف شمال الاطلسي" كما ذكرت بعض التقارير قبل الظهر.

وقال الرئيس الفرنسي إن ترامب "يعرف ان الولايات المتحدة طلبت مساعدة حلف شمال الاطلسي في لحظات رئيسية من تاريخها (...). أعتقد ان الاطلسي هو أمر جيد للولايات المتحدة" التي وصفها بأنها "شريك كبير جدا، وحليف كبير بالنسبة إلينا".

وأسف ماكرون لأن تكون "التعليقات والتغريدات تأخذ أحيانا أهمية أكبر مما تتم مناقشته او اتخاذ قرارات بشأنه بين القادة"، مشيرا الى ان هذا يحصل في كل قمة.

وتابع "لا أصدق الا شيئا واحدا: البيان الذي اتفقنا عليه، والاستراتيجية التي ندافع عنها والجدية التي نعمل بها، لان ما نتكلم عنه هو أمن شعوبنا".

وأكد ان "البيان واضح: إنه يؤكد على الالتزام بنسبة 2 في المئة (من إجمالي الناتج الداخلي لكل دولة في الانفاق العسكري للحلف)"، مشيرا الى ان المساهمة الاوروبية في موازنة الحلف "تزيد منذ 2014-2015، بينما المساهمة الاميركية تنقص، بما يتوافق مع تقاسم أفضل".

وأكد ان فرنسا تسير في الطريق الصحيح مع "1,81 في المئة هذه السنة".

وردا على انتقادات ترامب لالمانيا، قال ماكرون ان فرنسا والمانيا "مصيرهما مرتبط"، وألمانيا "شريك ضروري" لفرنسا.

وكان ترامب طالب حلفاء الولايات المتحدة الأربعاء بالالتزام بدفع حصتهم من الانفاق العسكري للحلف على ان يرتفع الى 4% من إجمالي ناتجها الداخلي في المستقبل.

