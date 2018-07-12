GMT 16:07 2018 الخميس 12 يوليو GMT 16:10 2018 الخميس 12 يوليو  :آخر تحديث

انتخاب رئيس الوزراء التركي السابق رئيسا للبرلمان

أ. ف. ب.
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انقرة: انتخب النواب الاتراك الخميس رئيس الوزراء السابق بن علي يلديريم رئيسا للبرلمان بعدما ساعد الرئيس رجب طيب اردوغان في اجراء تعديل دستوري يعزز سلطات الرئيس ويلغي منصب رئيس الوزراء.

وانتخب يلديريم (62 عاما) بغالبية 335 نائبا من اصل 600 في الدورة الثالثة، وفق ما اورد البرلمان على موقع تويتر.

وكان يلديريم لعامين آخر رئيس للوزراء في تركيا في ضوء النظام الرئاسي الجديد الذي بدأ العمل به بعد انتخابات 24 حزيران/يونيو التي فاز فيها اردوغان.

وبموجب هذا النظام، انتقلت كل السلطات التنفيذية للرئيس.

وسبق ان تولى يلديريم حقيبة النقل واشرف على مشاريع ضخمة للبنى التحتية وخصوصا في اسطنبول.


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