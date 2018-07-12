العاهل السعودي يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس جنوب إفريقيا

إيلاف من جدة: عقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة اليوم الخميس، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، سيريل راما فوزا.

وقبيل المباحثات أهدى العاهل السعودي قلادة الملك عبدالعزيز لرئيس جمهورية جنوب أفريقيا تقديراً له.

عقب ذلك جرى بحث العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون بين المملكة جنوب أفريقيا في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث على الساحتين الاقليمية والدولية.

وكان العاهل السعودي قد استقبل رئيس جنوب أفريقيا والوفد المرافق له، بمراسم استقبال رسمية حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين،وأقام مأدبة غداء تكريماً له.

وفي سياق متصل التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في جدة اليوم الرئيس سيريل راما فوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وفرص تطويرها، بالإضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر جلسة المباحثات، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين ، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جنوب أفريقيا غرم بن سعيد الملحان.

كما حضرها من جانب جنوب أفريقيا، وزيرة الخارجية لينديوي سيسولو، وسفير جنوب أفريقيا لدى المملكة خوبوشي، ووزير الطاقة جيف راديبي، ووزيرة الدفاع وقدامى المحاربين نوسيفيوي مافيسا نكاكولا، ووزير الداخلية الجنرال بهبكي سيلي، ونائب وزير التجارة والصناعة غراتيتيود ماغونيشي وعدد من المسؤولين.