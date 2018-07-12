واشنطن تطلب من الامم المتحدة وقف صادرات النفط الى كوريا الشمالية

الامم المتحدة: طلبت الولايات المتحدة الخميس من الامم المتحدة ان توقف في 2018 اي عملية جديدة لتصدير النفط الى كوريا الشمالية، مستندة الى تقرير اميركي يؤكد ان هذا البلد تجاوز حصص الاستيراد التي حددتها سلسلة عقوبات نهاية 2017.

وجاء هذا الطلب في رسالة وجهت الى رئيس لجنة العقوبات في الامم المتحدة المكلفة ملف كوريا الشمالية، مرفقة بملخص عن تقرير لاجهزة الاستخبارات الاميركية.

واوردت الرسالة "نطلب من اللجنة 1718 ان تنشر في شكل ملح مذكرة لجميع الدول الاعضاء وبيانا صحافيا لابلاغها مع الراي العام بان كوريا الشمالية انتهكت حصص استيراد النفط التي حددها القرار 2397 للعام 2018".

واضافت ان على اللجنة "ان تأمر بوقف فوري لجميع عمليات نقل النفط الى كوريا الشمالية"، مطالبة ايضا بمزيد من الجهد من جانب الدول الاعضاء لمكافحة عمليات النقل غير المشروعة للمنتجات النفطية في عرض البحر.

ويستند الطلب الاميركي الى تقرير لاستخبارات الولايات المتحدة سلم للجنة العقوبات ويتضمن صورا تظهر نقلا غير مشروع لشحنات في البحر. واوضح التقرير ان هذه العمليات تحصل على نطاق اكبر بكثير مما اوردته معلومات نشرت في الاشهر الاخيرة.

وجاء في ملخص للتقرير الاميركي سلم للجنة العقوبات "تفيد معلوماتنا انه بين اول كانون الثاني/يناير و30 ايار/مايو، رست ناقلات نفط في ميناء بكوريا الشمالية وتكرر هذا الامر 89 مرة على الاقل لتسليم منتجات نفطية تم شراؤها في شكل غير مشروع عبر عمليات نقل" في البحر.

واضاف الملخص "اذا سلمت كل من هذه الناقلات ثلث شحنتها، فان الحجم الاجمالي لعمليات التسليم يتجاوز الحصص السنوية التي اجازتها الامم المتحدة والبالغة 500 الف برميل سنويا".

وفي 2017، وافق مجلس الامن على ثلاث رزم من العقوبات بحق كوريا الشمالية ردا على مواصلة برنامجيها العسكريين النووي والتقليدي. وقررت الامم المتحدة في هذا السياق ان تحد في 2018 من صادرات النفط لكوريا الشمالية.

