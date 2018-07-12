السودان يمدد وقف النار في مناطق النزاع حتى ديسمبر

الخرطوم: مدد الرئيس السوداني عمر البشير الخميس حتى كانون الاول/ديسمبر وقفا احاديا لاطلاق النار في المناطق التي تشهد نزاعا، اي اقليم دارفور وولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان، وفق ما اعلنت الرئاسة.

واعلنت السلطات السودانية منذ حزيران/يونيو 2016 هدنات في هذه المناطق حيث اسفرت المعارك بين القوات الحكومية والمتمردين عن عشرات الاف القتلى ونزوح الملايين.

وقالت الرئاسة في بيان ان الرئيس "أصدر قرارا جمهورياً بتمديد وقف إطلاق النار بكافة مسارح العمليات حتى 31 ديسمبر2018".

ويؤكد مسؤولون سودانيون ان النزاع في دارفور (غرب) انتهى لكن اعمال عنف جديدة اندلعت في الاشهر الاخيرة واجبرت الالاف على النزوح بحسب الامم المتحدة.

واندلع العنف في دارفور العام 2003 مع قتال متمردين للرئيس السوداني متهمين اياه بتهميشهم.

واندلعت حركات تمرد مماثلة في ولايتي النيل الازرق (جنوب شرق) وجنوب كردفان (جنوب) بعد انفصال جنوب السودان في 2011.