أمانة العدالة والتنمية المغربي ترفض عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني

الرباط: علمت "إيلاف المغرب" من مصادر مطلعة أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي، برئاسة سعد الدين العثماني، رفضت طلب مكتب المجلس الوطني للحزب (برلمان)، عقد دورة استثنائية للمجلس خلال شهر يوليو الجاري.

وأكدت مصادر من المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية في حديث للصحيفة، أن مكتب المجلس الوطني كان قد اتخذ قرار عقد المجلس الوطني بناء على طلبات تقدم بها أعضاء المجلس لعقد دورة استثنائية بموافقة الأمانة العامة.

وأضاف المصدر الذي لم يرغب في ذكر اسمه، أن الأمانة العامة لم توافق على عقد المجلس خلال شهر يوليو الجاري، بعدما ناقشت الموضوع في أحد لقاءاتها، وذلك لأسباب تحفظ على ذكرها، لافتا إلى أن سعد الدين العثماني قال بتأجيل الدورة إلى ما بعد يوليو.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مكتب المجلس الوطني للحزب الذي يترأسه إدريس الأزمي الادريسي ، المقرب من الأمين العام السابق عبد الإله ابن كيران، يتجه إلى عقد لقاء لتدارس الموضوع، يوم غد الجمعة، حيث يرتقب أن يحسم موقفه النهائي من الدعوة إلى انعقاد دورة استثناىية من المجلس الوطني يرتقب أن تكون ساخنة.

يذكر أن النظام الداخلي لحزب العدالة والتنمية يمنح مكتب المجلس الوطني صلاحية وحق الدعوة إلى عقد دورة استثنائية، من دون موافقة الأمانة العامة، والتي يخول لها القانون أيضا صلاحية طلب عقد دورة استثنائية لبرلمان الحزب، وكذلك في حالة طلب ثلث أعضاء المجلس الوطني لعقده.

وحول ما إذا كانت التطورات الأخيرة لنشر مداخلات الحوار الداخلي في الموقع الرسمي للحزب علاقة بالموضوع، نفت المصادر أن يكون لهذا الموضوع أي علاقة برفض الأمانة العامة طلب مكتب المجلس الوطني، واعتبرت أن هذا التزامن كان محض صدفة، وأن الموضوع يعود إلى تاريخ تقديم لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة لطلب الإعفاء من منصبه الوزاري، فضلا عن طلبات أعضاء المجلس التي وردت عليه بشأن عقد دورة استثنائية لبرلمان الحزب.