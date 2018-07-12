كيم يطلب من ترمب تعزيز الثقة عبر خطوات ملموسة

واشنطن: طلب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون من دونالد ترمب خطوات ملموسة لتعزيز الثقة المتبادلة، وذلك في رسالة مؤرخة في 6 تموز/يوليو نشرها الرئيس الاميركي الخميس على حسابه على موقع تويتر.

وابدى كيم ثقته بان الجهود المتبادلة ستكون "مثمرة"، معتبرا ان قمة سنغافورة التي عقدت قبل شهر تماما اطلقت "عملية مهمة".

من جهته علق ترمب في تغريدة "نحرز تقدما كبيرا".

وياتي نشر هذه الرسالة في وقت شهدت العلاقات بين البلدين اخيرا توترا لمناسبة زيارة وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو لبيونغ يانغ. وندد الكوريون الشماليون ب"طلبات احادية ومبالغ فيها" من جانب الاميركيين.

والرسالة مؤرخة في اليوم الذي سبق اعلان الكوريين الشماليين هذه المواقف المتشددة. لكن ترمب قرر نشرها الخميس.

وكتب كيم ان "اللقاء الاول معكم سيدي الرئيس والبيان المشترك الذي وقعناه في سنغافورة قبل 24 عاما شكلا في الواقع بداية عملية مهمة".

واضاف "لدي كل الثقة بان ارادة قوية وجهودا صادقة اضافة الى المقاربة الموحدة التي انتهجناها، انتم وانا، بهدف فتح افاق جديدة بين جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية والولايات المتحدة، ستكون مثمرة".

وتابع كيم "آمل سيدي الرئيسي بان يتم تعزيز الثقة الراسخة بكم في العملية المقبلة عبر اجراءات ملموسة. انا واثق بان التقدم التاريخي في تعزيز العلاقات بين جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية والولايات المتحدة سيتيح (عقد) لقاء جديد".

وفي مؤشر الى صعوبة العملية الدبلوماسية، طلبت الولايات المتحدة الخميس من الامم المتحدة ان توقف في 2018 اي عملية جديدة لتصدير النفط الى كوريا الشمالية، مستندة الى تقرير اميركي يؤكد ان هذا البلد تجاوز حصص الاستيراد التي حددتها سلسلة عقوبات نهاية 2017.