واشنطن تجمع 57 طفلا مهاجرا بذويهم

واشنطن: اعادت السلطات الاميركية جمع 57 طفلا دون الخامسة من العمر باهلهم الذين عبروا الحدود بصورة غير مشروعة، لكن لا يزال حوالى اربعين من الفئة العمرية نفسها مفصولين عن ذويهم بعد انتهاء المهلة التي حددتها المحكمة كما اعلن الخميس البيت الابيض.

وتعرضت الحكومة لانتقادات في الولايات المتحدة والخارج لفصل الاطفال عن اهلهم الذين عبروا الحدود مع المكسيك.

ويتعرض الرئيس الاميركي لضغوط منذ اسابيع لإعادة جمع بين الفين الى ثلاثة آلاف طفل باهلهم في اطار سياسة "عدم التساهل" التي يطبقها في مجال الهجرة.

وامر قاض السلطات بإعادة جمع كل الاطفال دون الخامسة مع اهلهم بحلول العاشر من تموز/يوليو الا ان قاضيا مدد المهلة.

لكن 57 طفلا فقط في هذه الفئة العمرية جمعوا باهلهم من اصل 100 وثلاثة اطفال صباح الخميس بحسب تعداد لدائرة الامن الداخلي ووزارة الصحة.

واوضحت الدائرة ان ذلك "لا ينطبق" على الاطفال ال46 الآخرين بسبب القلق الكبير المتعلق بالأوصياء عليهم. وثمة 11 راشدا مثلا لديهم سوابق اجرامية خطيرة عبر ادانتهم بالقتل او بإساءة معاملة اطفال او عنف اسري.

وهناك طفل دون الخامسة محتجز منذ اكثر من عام لأنه لم يتم تحديد مكان ذويه بحسب دائرة الامن الداخلي. ولآخر قريب مصاب بمرض معد اضافة الى ثالث تم استغلاله جنسيا من قبل قريب.

وقالت السلطات الاميركية انها تبحث عن اوصياء مناسبين للأطفال الذين لا يزالون محتجزين.

وقال المسؤولون في دائرة الامن الداخلي ووزارة الصحة في بيان مشترك ان "تدابير المراقبة الدقيقة لوكالتنا ساعدت في منع جمع اطفال بمجرم مفترض او راشد دين بسوء معاملة طفل وراشدين ليسوا اهل الاطفال".

وانتقد الديموقراطيون مرارا هذه السياسة المتبعة على الحدود.

وقالت دايان فاينستاين السناتورة عن كاليفورنيا "من الواضح ان الاطفال فصلوا عن ذويهم بدون اي خطة لإعادة جمعهم وادى ذلك الى كارثة لا توصف اصابت حياة آلاف الاطفال واهلهم".