انفجار يعقبه حريق قرب مطار القاهرة

صورة نشرها ناشطون تظهر الدخان وهو يتصاعد خارج مطار القاهرة اثر انفجار مدويّ

القاهرة: دوى انفجار في مخازن شركة للصناعات الكيميائية تابعة للجيش المصري شرق القاهرة، حسب ما اكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة مساء الخميس.

وقال تامر الرفاعي المتحدث الرسمي باسم الجيش لقناة "سي بي سي" الفضائية الخاصة إن "الانفجار وقع في أحد مخازن شركة هيليوبلس للصناعات الكيميائية، لارتفاع درجة الحرارة".

وتتبع هذه الشركة وزارة الانتاج الحربي المصرية.

وكان التلفزيون الرسمي قد أفاد بأن دوي انفجار سُمع في منطقة مجاورة لمطار القاهرة.

وقال التلفزيون "سُمع دوي انفجار ونشب حريق في منطقة مجاورة لمطار القاهرة" شرق العاصمة المصرية.

وكان العديد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي تويتر، خصوصا من يسكن شرق القاهرة، غرّدوا عن شدة صوت الانفجار، كما تم تداول صور لدخان كثيف ولهب حريق ناتج عن الانفجار.

ونفت وزارة الطيران المدني المصري في بيان نشر على فيسبوك "وقوع انفجار داخل محيط مطار القاهرة"، مؤكدة ان "حركة الملاحة الجوية تسير بشكل طبيعي ومنتظم".