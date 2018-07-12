GMT 22:22 2018 الخميس 12 يوليو GMT 22:22 2018 الخميس 12 يوليو  :آخر تحديث

انفجار قرب مطارالقاهرة بالعاصمة المصرية

بي. بي. سي.
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سمع دوي انفجار قرب مطار القاهرة بالعاصمة المصرية مساء الخميس.

وقالت مصادر أمنية لبي بي سي إن الانفجار وقع في خزانات وقود تابعة لمصنع بتروكيماويات تابع لوزارة الانتاج الحربي.

وكانت تقارير أفادت بتعليق الرحلات بالمطار مؤقتا لحين التحقيق في الانفجار الذي سُمع في مناطق واسعة بالعاصمة، نقلا عن مصدر أمني.

لكن وزارة الطيران المدني نقت أن الانفجار وقع داخل محيط المطار، وأكدت أن حركة الملاحة الجوية تسير بشكل طبيعي ومنتظم .

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