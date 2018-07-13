ترمب يوفد فريقًا من كبار مسؤوليه للقاء الرئيس المكسيكي

واشنطن: يوفد الرئيس الاميركي دونالد ترمب الجمعة فريقا من كبار مسؤوليه لعقد اجتماع مع الرئيس المكسيكي المنتخب سيتطرقون خلاله الى الاهمية التي يوليها للعلاقات بين الولايات المتحدة والمكسيك بعد اشهر من العلاقات المتوترة.

وسيرأس الوفد وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو. وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الاميركية الخميس "هذه زيارة مهمة مقررة في لحظة جوهرية في علاقتنا الثنائية" مع المكسيك.

وحقق اندريس مانويل لوبيز اوبرادور فوزا كبيرا في الانتخابات التي جرت في المكسيك في الاول من يوليو.

واضاف المسؤول في الخارجية الاميركية أن الوفد سيضم صهر ترمب ومستشاره جاريد كوشنر، وزيرة الامن الداخلي كيرستين نيلسن ووزير الخزانة ستيفن منوتشين.

وسيلتقي المسؤولون الاميركيون ايضا الرئيس المكسيكي المنتهية ولايته انريكي بينا نييتو الذي يترك منصبه في الاول من ديسمبر ووزير خارجيته لويس فيديغاراي.

واشار المسؤول في الخارجية الاميركية الى ان جميع القضايا المتعلقة بالعلاقة بين الدولتين المجاورتين ستكون على الطاولة بما في ذلك التجارة والهجرة والامن والحدود.