GMT 4:35 2018 الجمعة 13 يوليو GMT 5:31 2018 الجمعة 13 يوليو  :آخر تحديث
مزودة بتقنيات أمنية عالية

السيارات الرئاسية تسبق ترمب إلى اسكتلندا

صحافيو إيلاف
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واشنطن: وصلت سيارات البيت الأبيض المزودة بتقنيات أمنية عالية إلى اسكتلندا قبل وصول الرئيس الأميركي دونالد ترمب استعدادًا لأول زيارة رسمية يقوم بها إلى بريطانيا منذ توليه منصبه.

ووصل ترمب الخميس إلى بريطانيا في زيارة تستمر أربعة أيام.

وتستطيع السيارات الرئاسية أن تقاوم الرصاص والانفجارات، كما أنها مزودة بأنابيب أوكسجين لإنقاذ الرئيس في حال تعرضه لأي محاولة تسميم من الخارج.

ويحرص الرؤساء الأميركيون على الانتقال داخل سيارات خاصة معززة بحماية كبيرة حين يسافرون إلى الخارج.

ويلتقي ترمب الملكة إليزابيث الثانية اليوم في قصر ويندسور.

ثم يقصد الرئيس الأميركي اسكتلندا حيث يمضي مع زوجته ميلانيا عطلة نهاية الاسبوع. ووالدته الراحلة هي من اسكتلندا حيث يملك هناك ملعبي غولف فاخرين.

ولن تكون رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجون، وهي من أشد منتقديه، في استقباله لدى وصوله. وسينوب عنها الوزير في الحكومة البريطانية لشؤون اسكتلندا ديفيد موندل.

ثم سيسافر إلى العاصمة الفنلندية هلسنكي، حيث يرتقب أن يعقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتسعى بريطانيا إلى تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة في الوقت الذي تستعد فيه لإتمام الخروج من الاتحاد الأوروبي.


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