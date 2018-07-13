GMT 4:46 2018 الجمعة 13 يوليو GMT 4:48 2018 الجمعة 13 يوليو  :آخر تحديث

ترامب في مستهل زيارته لبريطانيا: البريطانيون "يحبونني كثيرا" رغم الاحتجاجات

بي. بي. سي.
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استهل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، زيارته لبريطانيا بالقول إنه لا يعترض على أي احتجاجات أثناء هذه الزيارة.

وعبر عن اعتقاده بأن البريطانيين "يحبونه".

وقد حطت الطائرة الرئاسية التي نقلت ترامب وزوجته ميلانيا في مطار ستانستيد قرب العاصمة البريطانية ظهر الخميس، لتقلهما طائرة مروحية إلى مقر اقامتهما في السفارة الأمريكية في لندن.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب برئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، التي تسعى لعقد اتفاق تبادل تجاري مع الولايات المتحدة في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أيام من وصفه بريطانيا بأنها تعيش في حالة "اضطراب".

وقد فرضت إجراءات أمنية مشددة لمواجهة عدد من مظاهرات الاحتجاج المتوقعة على الزيارة، بيد أن ترامب قال إنه يعتقد إن البريطانيين "يحبونه كثيرا".



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