تزايد العجز التجاري للصين مع الولايات المتحدة خلال يونيو

بكين: ارتفع العجز التجاري للصين مع الولايات المتحدة خلال يونيو ما سيؤدي الى تزايد التوتر على الارجح مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي فرض رسوما جمركية على ما قيمته مليارات الدولارات من البضائع الصينية معللا ذلك بممارسات تجارية غير منصفة.

وتأتي الزيادة في الوقت الذي ارتفع فيه اجمالي التبادلات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم بـ 13,1% للنصف الاول من العام الحالي رغم التوتر.

وارتفع العجز التجاري للصين مع الولايات المتحدة الى 133,8 مليارات دولارات في الفترة بين يناير ويونيو والى 28,97 مليار دولار في يونيو الماضي في ما يشكل رقما قياسيا.

وهذا الخلل في التوازن هو أساس استنكار ترامب إزاء ما يعتبره ممارسات تجارية غير منصفة تضر بالشركات الاميركية وتدمر وظائف في بلاده.

إلا أن وزارة التجارة الصينية حملت الولايات المتحدة في بيان مسؤولية تلك المشاكل وقالت ان الخلل في الميزان التجاري "مبالغ به" بسبب "المشاكل الهيكلية" في الولايات المتحدة.

وصرح متحدث باسم هيئة الجمارك يدعى هوانغ سونغبينغ في لقاء صحافي الجمعة "سيكون لهذا الخلاف التجاري أثر بالتأكيد على التجارة بين الولايات المتحدة والصين وانعكاس سلبي جدا على التجارة العالمية".

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت صادرات الصين ب11,3% على مدى عام في حزيران/يونيو بعد ان كانت توقعات وكالة بلومبرغ ب9,5% بينما ازدادت الواردات ب14,1% بعد أن كانت التوقعات 21,3%.