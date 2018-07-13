رئيس أريتريا يزور أثيوبيا السبت

أديس آبابا: أعلنت الحكومة الاريترية الجمعة إن الرئيس ايسياس افورقي سيتوجه السبت الى اثيوبيا في إطار التقارب التاريخي بين البلدين العدوين السابقين في القرن الافريقي.

وكتب وزير الاعلام الاريتري يماني جبر ميسكيل في تغريدة "سيترأس افورقي وفدا في زيارة رسمية الى اثيوبيا غدا في 14 يوليو".

وتابع "تهدف الزيارة الى توطيد مبادرة السلام والتعاون التي قام بها الزعيمان".

وأعلنت اثيوبيا واريتريا انتهاء حالة الحرب بينهما، وذلك في بيان مشترك وقع الاثنين غداة لقاء تاريخي بين رئيس الحكومة الاثيوبي ابيي احمد والرئيس الاريتري ايسايس افورقي في اسمرة.

وأعيد العمل بالاتصالات الهاتفية بين البلدين منذ الاحد على أن تستأنف الرحلات الجوية بينهما الاربعاء.

وفي 1993 أعلنت اريتريا، التي كانت منفذ اثيوبيا على البحر بمرفأيها عصب ومصوع، استقلالها بعدما طردت القوات الاثيوبية من اراضيها في 1991 بعد حرب استمرت ثلاثة عقود. ومذاك اصبحت اثيوبيا البالغ عدد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة بلدا من دون منفذ بحري، ما دفعها الى اعتماد جيبوتي منفذا بحريا لصادراتها.