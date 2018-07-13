ترمب: لندن لم ترحب بي... فلمَ أبقى فيها؟

واشنطن: قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب "إنه يشعر بأنه غير مرحب به في لندن " بسبب المظاهرات التي خرجت احتجاجاً على زيارته الأولى إلى العاصمة البريطانية الخميس التي لم تستمر أكثر من 24 ساعة.

ويأتي هذا التراجع بعد ساعات من قول ترمب في مؤتمر صحافي "إن البريطانيين يحبونه".

وقال الرئيس الأميركي إنه يشعر بأنه "غير مرحب به"، وذلك بعد إطلاق معارضيه منطادًا يصور الرئيس على هيئة طفل غاضب برتقالي اللون، خارج البرلمان البريطاني.

وقال ترمب في مقابلة مع صحيفة "ذا صن" البريطانية التي يملكها رجل الأعمال روبرت مردوخ: "أعتقد أنه عندما يطلقون المناطيد ليشعروني بأنني غير مرحب بي فلا سبب لديّ للذهاب للندن".

وأضاف: "كنت أحب لندن كمدينة. لم أزرها منذ مدة طويلة. لكن عندما يجعلونني أشعر بعدم الترحيب فلماذا أزورها؟".

وقال ترمب "علاقتي جيدة مع الشعب البريطاني، وتصلني منهم آلاف الرسائل يقولون فيها إنهم يحبون رئيس الولايات المتحدة ويدعمون ما يفعل".

ورغم أن زيارة ترمب إلى بريطانيا تمتد أربعة أيام، إلا أنه قضى منها يومًا واحدًا فقط في لندن وحرص على التنقل بالمروحية الرئاسية التي جلبها معه من واشنطن، تفادياً لاحتجاجات قد تعيق موكبه.

ويخطط المحتجون إلى نقل المنطاد إلى اسكتلندا، وبالضبط إلى منتجع تيرنبيري للغولف، الذي يقيم فيه حاليًا ترمب، لكن الشرطة قالت إنها لن تسمح لهم بذلك، وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.