احكام باعدام 31 متهما في مصر

القاهرة: قضت محاكم مصرية باعدام 31 متهما في قضايا مختلفة تتراوح بين الفرار من السجن وقتل عناصر من الشرطة، حسب ما ذكر الاعلام الرسمي.

ونقلت صحيفة "الاهرام" الحكومية الجمعة ان محكمة جنايات الاسماعيلية، شمال شرق البلاد، قضت بالاعدام شنقا لـ 13 متهما في واقعة فرار من السجن في تشرين الاول/اكتوبر 2016 وقتل ضابط شرطة واحد المواطنين.

وتابعت الصحيفة "اصدرت المحكمة حكمها حضوريا بحق ستة متهمين وغيابيا لسبعة متهمين آخرين لهروبهم".

كما اشارت الصحيفة الى تصديق محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية في دلتا النيل، على قرار المفتي "بالإعدام شنقا لسبعة (حضوريا لاربعة) من اعضاء جماعة الاخوان الارهابية لقتلهم أمين شرطة" في 2015.

وكان موقع الصحيفة الحكومية قد نشر الخميس قرار محكمة الجنايات نفسها بإعدام 11 متهما بقتل ثلاثة افراد من الشرطة عام 2015 بعد موافقة المفتي الذي احيلت اليه القضية في حزيران/يونيو الماضي.

وبامكان المتهمين الطعن في الاحكام التي صدرت في حقهم.

ومنذ اطاح الجيش بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في 2013 بعد احتجاجات شعبية ضخمة، تخوض قوات الامن وخصوصا في شمال سيناء مواجهات عنيفة ضد مجموعات جهادية متطرفة، بينها الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية (ولاية سيناء) المسؤول عن شن عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد.

وخلفّت هذه المواجهات مئات القتلى من الجانبين.

ومنذ نهاية 2013 وتصنّف السلطات المصرية جماعة الاخوان المسلمين "منظمة ارهابية".