مردوخ يحصل أخيرا على ضوء أخضر لشراء شركة سكاي

إيلاف من لندن: أصدرت الحكومة البريطانية أخيراً موافقتها على شراء قطب الاعلام الملياردير روبرت مردوخ شركة سكاي التي قرر زيادة عرضه لاستملاكها الى أكثر من 26 مليار جنيه استرليني في مواجهة عرض منافس من شركة كومكاست الاميركية العملاقة للاتصالات.

أعطى وزير الثقافة الجديد جريمي رايت الضوء الأخضر الى شركة توينتي فيرست سينتشري فوكس التي يملكها مردوخ لشراء الـ 61 في المئة المتبقية من اسهم سكاي التي لا يملكها مردوخ شريطة ان يبيع قناة سكاي نيوز للحد من سيطرته على الاعلام الاخباري في بريطانيا.

كما اشترطت الحكومة على مردوخ ان يعوض عن أي هبوط في تمويل سكاي نيوز من مالكها الجديد، وهو شركة ديزني إذا نجح في شراء سكاي لإبقاء ميزانية سكاي نيوز عند 100 مليون جنيه استرليني سنوياً خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة.

وقال رايت الذي عُين وزير الثقافة في حكومة تيريزا ماي قبل ايام، انه يؤكد التعهدات التي قرر سلفه انها مطلوبة من مردوخ للموافقة على محاولته استملاك سكاي بالكامل.

تأتي الموافقة التي تلقاها مردوخ بارتياح بالغ بعد 19 شهراً من التمحيص والتدقيق لمنع مردوخ من توسيع سيطرته على الاعلام البريطاني. ولكنه يواجه منافسة شديدة من شركة كومكاست الاميركية التي من الجائز ان تجهض محاولاته السيطرة على سكاي منذ زهاء عشر سنوات.

وكانت كومكاست قدمت عرضًا لشراء سكاي بسعر 25.9 مليار جنيه استرليني، وهو رقم يزيد على عرض مردوخ الأول.

وارتفع سهم سكاي بعد نبأ موافقة الحكومة بنسبة 3.4 في المئة.

ونقلت صحيفة الغارديان عن ايان فورست المحلل في شركة شير سنتر "ان السرعة التي ردت بها كومكاست على عرض فوكس تعكس تصميم كومكاست للفوز" على مردوخ.

واضاف انه ليس من المستغرب ان تبدو السوق واثقة من استمرار حرب المزايدات بين كومكاست وفوكس، لأن عرض مردوخ أكبر بكثير من عرض كومكاست الأخير.

وسيتعين على مردوخ أن يقرر إن كانت لديه شهية لخوض حرب المزايدات هذه لا سيما وان سهم سكاي ارتفع بأكثر من 50 في المئة منذ الصيف الماضي أو يصرف النظر عن استملاك سكاي التي أطلقها قبل نحو 30 عاماً بالكامل.



أعدت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "الغارديان". الأصل منشور على الرابط التالي:

https://www.theguardian.com/media/2018/jul/12/rupert-murdoch-fox-wins-government-clearance-sky-takeover