25 قتيلا في اعتداء ومقتل مرشح الى الانتخابات في باكستان

كويتا: قتل 25 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 30 آخرين الجمعة في انفجار قنبلة خلال لقاء انتخابي في جنوب غرب باكستان، كما قال مسؤول كبير لوكالة فرانس برس.

وهذا ثاني اعتداء يستهدف الجمعة لقاء انتخابيا في باكستان، حيث ستجرى انتخابات نيابية في 25 تموز/يوليو وسط اجواء متوترة.

وقال وزير الداخلية في اقليم بالوشستان آغا عمر بنغال ضائي ان "الحصيلة ارتفعت في الوقت الراهن الى 25" قتيلا. واكد الحصيلة مسؤول آخر كبير في الادارة المحلية هو قايم الأشهري.

وقد وقع الاعتداء في ماستونغ التي تبعد حوالى اربعين كيلومترا عن كويتا، عاصمة بالوشستان.

واضاف وزير الداخلية ان الاعتداء قد استهدف لقاء للسياسي مير سراج ريساني الذي قتل. وقال "قضى متأثرا بجروحه خلال نقله الى كويتا. كان مرشحا لمقعد نائب إقليمي في اطار حزب بالوشستان عوامي.

وقال انه اعتداء انتحاري على ما يبدو.

وفي وقت سابق من هذا اليوم، انفجرت قنبلة مخبأة على دراجة نارية قرب بانو (شمال غرب) لدى مرور موكب مرشح آخر الى الانتخابات، فقتلت أربعة اشخاص واصابت حوالى عشرين آخرين، كما ذكرت الشرطة.

ونجا السياسي المستهدف بالهجوم أكرم خان دوراني، ممثل تحالف للاحزاب الدينية.

وكان اعتداء انتحاري اعلن عناصر طالبان الباكستانيون مسؤوليتهم عنه، استهدف ايضا مساء الثلاثاء لقاء انتخابيا لحزب عوامي الوطني في بيشاور (شمال غرب)، وتسبب بمقتل 22 شخصا حسب حصيلة جديدة.