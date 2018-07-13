إسبانيا تخطّط لنشر طائرات مروحية لمراقبة حدود سبتة ومليلية المحتلتين

الرباط: بدأت إسبانيا تخطّط لنشر طائرات مروحية على حدود المدينتين المحتلتين سبتة و مليلية (شمال المغرب)، لمراقبة كل ما يجري على مدار الساعة.

كتبت "المساء" أن مصادر إسبانية كشفت أن وزارة الداخلية الإسبانية تتجه إلى بدء مراقبة الحدود التي تفصل المدن المحتلة عن المغرب بطائرات مروحية على مدار الساعة، بناء على طلب من سلطات المدن المحتلة، وتُبرر الخطوة بأنها لمراقبة الحدود ليلاً.

وفي الوقت الذي تتذرع فيه سلطات الاحتلال في المدينتين بأن الخطوة تتعلّق بمراقبة حركات تسلّل المهاجرين، خاصّة

في فترات الليل، إلا أن الطائرات المروحية في حالة تحليقها قد تعيد شبح التوتر الدبلوماسي بين المغرب وإسبانيا، عندما أقدم الجيش الإسباني على نشر طائرات من دون طيار عسكريّة يمكنها نقل ما يدور في الجانب المغربي.

ونسبة إلى مصادر الصحيفة ذاتها فإن السلطات المحليّة في مدينة سبتة بدات مفاوضات مع وزارة الداخلية الإسبانية من أجل تزويدها بطائرات مروحية توضع رهن إشارتها بشكل دائم وتستعمل على مدار أيام الأسبوع لمراقبة حدود المدينة.

أزمة جديدة بَيْن "العدالة والتنمية" و "تجمع الأحرار" تهدِّد بنسف الأغلبيّة

"المساء" كتبت كذلك أن تصريحات لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف الشؤون العامة والحكامة، التي دعا فيها رئيس فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب إلى الإعلان عن انسحابه من الحكومة، أشعلت أزمة جديدة بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، بعدما أصدر توفيق كميل، رئيس فريق "الأحرار"، بياناً شديد اللهجة كشف فيه عن رفع تقرير لقيادة الحزب "قصد التداول واتخاذ المتعين".

وأكدت مصادر الصحيفة ذاتها أن التوتر الأخير بين الحزبين ليس إلا تمظهراً لخلافات عميقة داخل الحكومة، سرعان ما تحوّلت إلى مواجهات علنيّة تحت قبة مجلس النواب.

وأوضحت المصادر نفسها أن هناك أزمة ثقة حقيقية بين الطرفين منذ تشكيل الحكومة، إلى جانب الخلاف المتعلّق بتدبير عدد من الملفات ذات الطابع الإجتماعي.

تقرير يفضح شبكة جديدة لاختراق الهواتف الذكيّة

الصحيفة ذاتها كتبت أن تقريراً جديداً لشبكة متخصصة في الأمن المعلوماتي، نبّه إلى أن هواتف المغاربة تعرضت للاختراق من طرف عصابة للجريمة الإلكترونية المنظمة، استهدفت الهواتف الذكية وتجسست عليها وسرقت معطيات المغاربة وبياناتهم، من بينها بياناتهم البنكية.

وكشفت التحذيرات أن هواتف المغاربة تعرضت للقرصنة عبر تطبيقات تنتشر على متاجر "غوغل"، إذ هناك العديد من التطبيقات المزورة بلغت 1000 تطبيق تهم أساساً التطبيقات البنكية وتطبيقات التسوق وتطبيقات تخص السيارات، وغيرها من التطبيقات التي تستخدم أرقام البطاقات البنكية، التي تطلب من مستخدميها إدخال بياناتهم للدفع والأداء ليتم استخدامها في عمليات سرقات واحتيال بنكي.

وأوضح التحذير أن الاختراق يتم عبر تحميل هذه التطبيقات دون أن ينتبه إليها المستخدم، حيث يتم تحميلها في هاتفه عند استخدامه لمتجر "غوغل"، إذ تظهر على حسابات الأشخاص، ويقومون بتصفحها، ووقتها يتمّ تحميل فيروسات التجسس والاختراق على هواتفهم الذكيّة، التي تقوم بعدها بإرسال كل المعلومات التي تخص المستخدم عبر خوادم إلى الشبكة المقرصنة، ليتم استخدامها في عمليات السرقة.

وأضافت "المساء" أنه إلى جانب ذلك يتم تحميل "فيروسات" عبر أشكال عدّة، من بينها تحميلها على أنها تطبيقات مخصصة لحماية "غوغل بلاي". وحين تحميلها، فإنها تشرع في أخذ صور بتقنية "سكرين سوت"، لما يفعله صاحب الهاتف، ويتم إرسالها عبر خوادم إلى "هاكرز"، الذين يحصلون على بيانات ومُعطيات الأشخاص.

ولد الرشيد يجتمع بوفد من أميركا الوسطى

تقرأ "إيلاف المغرب" بـ"الأحداث المغربية" أن خليهن ولد الرشيد، رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (كوركاس)، عقد مباحثات موسّعة مع وفد رفيع يمثل البرلمان الجهوي لأميركا الوسطى "بارلاسين" في مقر المجلس بالرباط.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن المحادثات خُصصت للتداول حول قضية الصحراء وتطوراتها، وزيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى المنطقة قبل أيام، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لحلحلته، والمبادرة المغربية المقدّمة للأمم المتحدة، والمتعلّقة بمنح الأقاليم الصحراوية حكماً ذاتياً كحل نهائي عادل ومقبول ينهي أزيد من أربعة عقود من النزاع، ويكفل حقوق الصحراويين ويحفظ كرامتهم.

الحكومة تعفي الأنشطة الصناعية من الضريبة على الشركات

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"البيان" التي كتبت أن حكومة سعد الدين العثماني أصدرت خلال الأسبوع الجاري بشكل رسمي، مرسوم إعفاء ضريبي لنحو 180 صناعة منتمية لنحو 24 نشاطا اقتصاديا، من الضريبة على الشركات بشكل مؤقت.

وتعتبر صناعة الحليب ومشتقاته، من بين المنتجات التي ستستفيد من الإعفاء الضريبي بشكل مؤقت، كما ضم الإعفاء الضريبي أيضا، إعفاءات لصناع النسيج بالمغرب من مستوردي النفايات، وآلات التجهيز والصناعات التحويلية، غير أن حصة الأسد كانت للصناعات الغذائية.

