ماي: اتفقتُ مع ترمب على اظهار الوحدة بمواجهة روسيا

آيلسبري: قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الجمعة بعد اجتماع مع الرئيس الاميركي دونالد ترمب ان بريطانيا والولايات المتحدة اتفقتا على اظهار "القوة" و"الوحدة" بمواجهة روسيا.

واضافت ماي مع استعداد ترمب للقاء قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي الاثنين "اتفقنا على أنه من المهم محاورة روسيا من موقع القوة والوحدة".

وقال الرئيس الاميركي انه "اكثر صرامة مع روسيا من اي شخص اخر (...) نحن الاكثر قساوة معها".

والتقى ترمب الذي وصل الى بريطانيا الخميس في زيارة تستغرق اربعة ايام رئيسة الحكومة البريطانية مجددا الجمعة لاجراء محادثات حول مسائل عدة.

وشدد الرئيس الاميركي على "العمل المهم" مع ماي اثناء قمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل، مؤكدا "متانة" العلاقات بين البلدين.

وقال بينما كان جالسا الى جوارها في مقر اقامة رؤساء الحكومات البريطانية الصيفي في تشيكرز التي تبعد 70 كم شمال غرب لندن ان "العلاقات متينة جدا".

ترمب يتراجع عن انتقاده لماي

قال الرئيس الاميركي إنه "موافق" على إستراتيجية رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حول بريكست، معربا عن أمله في أن يتمكن البلدان من إبرام اتفاق تجاري غداة توجيهه انتقادات الى سياستها.

وتابع بعد محادثاته مع ماي "لا مانع لدي في كل ما تفعلينه الشيء الوحيد الذي اطلبه من تيريزا هو التأكد من انه يمكننا ممارسة التجارة"، مؤكدا "لم اوجه انتقادات الى رئيسة الوزراء (...) هذه اخيار كاذبة" وذلك بعد مقابلة مع صحيفة "ذي صن".