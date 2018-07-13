بوتين يستقبل ماكرون الاحد في الكرملين

موسكو: اعلنت الرئاسة الروسية الجمعة ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستقبل الأحد في الكرملين نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي يتوجه الى موسكو لحضور المباراة النهائية لكأس العالم 2018 في كرة القدم بين منتخب بلاده والمنتخب الكرواتي.

وقال مستشار الكرملين يوري اوشاكوف في تصريح صحافي ان بوتين "سيلتقي الاحد رئيسي البلدين اللذين تأهلا الى نهائي مونديال 2018" في كرة القدم.

وأوضح ان الرئيس الروسي سيعقد "لقاءين منفصلين" في الكرملين مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والرئيسة الكرواتية كوليندا غرابار كيتاروفيتش.

وذكر قصر الإليزيه ان اللقاء بين الرئيسين الروسي والفرنسي تقرر مساء الثلاثاء خلال اتصال هاتفي مقتضب بين الرئيسين بعد مباراة نصف النهائي بين فرنسا وبلجيكا التي حضرها ماكرون في سان بطرسبورغ.

وقال اوكاشوف ان "الرئيس الفرنسي سيطلع (بوتين) على نتائج قمة الحلف الأطلسي" التي عقدت في 11 و 12 تموز/يوليو في بروكسل.

من جهته، سيتطرق الرئيس الروسي خلال هذا اللقاء الى قمته المقبلة مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب التي ستعقد الاثنين في هلسنكي، كما قال المصدر.

وسيلتقي بوتين ايضا الاحد قبل المباراة بين فرنسا وكرواتيا، امير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني، ورئيس الوزراء المجري فيكتور اوربان، ورئيس الفيفا جياني اينفانتينو ورئيس اللجنة الدولية الاولمبية توماس باخ، كما اعلن اوشاكوف.

وسيستقبل الرئيس الروسي السبت الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي تأتي زيارته الى موسكو بعد يومين من زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، وفق اوشاكوف.

وسيلتقي بوتين ايضا السبت الرئيس المولدافي ايغور دودون، ورئيس الغابون علي بونغو اونديمبا والرئيس السوداني عمر البشير الذي زار موسكو في تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

وبالاجمال، سيحضر اثنا عشر رئيس دولة إضافة إلى رؤساء حكومات ومسؤولين كبار من دول أجنبية المباراة النهائية لكأس العالم 2018 في موسكو، بحسب أوشاكوف.