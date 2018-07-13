لندن: أعلنت الشرطة البريطانية الجمعة العثور على "زجاجة صغيرة" تحتوي على غاز الاعصاب نوفيتشوك في منزل احد بريطانيين أصيبا بالمرض نتيجة الغاز الشهر الماضي.

وقالت الشرطة في بيان "يوم الاربعاء 11 تموز/يوليو تم العثور على زجاجة صغيرة اثناء عملية تفتيش منزل شارلي راولي في اميزبيري" بعد اربعة اشهر من تسمم جاسوس روسي وابنته بنفس الغاز.

وجاء في البيان ان "العلماء أكدوا لنا الان ان المادة الموجودة في الزجاجة هي نوفيتشوك" مضيفا ان الفحوص أجريت في مختبر بورتون داون للدفاع الذي تعرف على المادة في البداية.

وعثر على راولي (45 عاما) ورفيقته دون ستورغيس (44 عاما) منهارين في منزله في 30 حزيران/يونيو.

وتوفيت ستورغيس الاحد بينما استعاد راولي الوعي ولم يعد في حالة خطرة.

وقالت الشرطة انها تمكنت من التحدث معه "لفترة وجيزة".

وجاء الحادث بعد العثور على الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا فاقدي الوعي في مدينة سالزبيري جنوب غرب انكلترا في الرابع من اذار/مارس ما اثار أزمة دبلوماسية بين بريطانيا وروسيا.

وقالت الشرطة انها ستجري المزيد من الفحوص للمادة التي أثرت على روالي وستورغيس للتأكد من انها من نفس العينة التي استخدمت ضد سكريبال وابنته.