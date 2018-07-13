"مقتل الكثير من المدنيين" في غارة أمريكية ضد تنظيم الدولة في سوريا

أكد التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة أنه استهدف قرية السوسة السورية بغارة جوية الخميس الماضي

أكد التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة أنه استهدف قرية السوسة السورية بغارة جوية الخميس الماضي

قال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة في سوريا والعراق إنه نفذ ضربة جوية في منطقة شرق سوريا، وتشير الأنباء إلى أن عددا كبيرا من المدنيين قتلوا جراء تلك الغارة يوم الخميس.

وقتل 54 شخصا، بينهم 28 مدنيا بالإضافة إلى عناصر من مقاتلي تنظيم الدولة، جراء غارة جوية أمريكية بالقرب من الحدود العراقية مع سوريا، وفقا لمراقبين.

واستهدفت الضربة الأمريكية تجمعا في مصنع للثلج في قرية السوسة السورية على الحدود مع العراق.

وحملت السلطات السورية القوات الأمريكية مسؤولية الغارة الجوية التي شهدتها تلك القرية الواقعة في ريف محافظة دير الزور.

وقال شون ريان، المتحدث باسم الجيش الأمريكي، إن "التحالف أو أحد شركائنا ربما يكون قد نفذ غارات جوية في قرية السوسة أمس الخميس".

ولا تزال هذه البلدة، الواقعة على الضفة الشرقية لنهر الفرات تحت سيطرة مقاتلي تنظيم الدولة الذين يحتفظون بجيوب في المنطقة بالقرب من الحدود مع العراق.

ويتعرض مسلحو التنظيم لهجوم بري من جهة الغرب من القوات الحكومية السورية مدعومة بغطاء جوي روسي وهجوم آخر من جهة الشرق من قبل قوات سورية الديمقراطية المدعومة أمريكيا معززة بغطاء جوي من قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وسيطرت القوات السورية الحكومية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي على مدينة البوكمال الواقعة على الضفة المقابلة لقرية السوسة من نهر الفرات.

كما نفذ العراق، الذي حررت أراضيه من تنظيم الدولة، ضربات جوية على مناطق يشتبه في خضوعها لسيطرة التنظيم على حدوده مع سوريا في الفترة الأخيرة.

وسيطر مسلحو تنظيم الدولة وغيرهم من الجماعات المتشددة على مناطق في شمال وغرب العراق وشمال وشرق سوريا في 2014، لكنهم فقدوا أغلب هذه المناطق لصالح القوات الحكومية العراقية والسورية.

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