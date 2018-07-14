GMT 1:30 2018 السبت 14 يوليو GMT 0:09 2018 السبت 14 يوليو  :آخر تحديث
رغم دعوات إلى إلغائها

البيت الأبيض: قمة ترمب - بوتين ستعقد في موعدها

صحافيو إيلاف
مواضيع ذات صلة
الأمير محمد بن سلمان: ترمب شكّل "حكومة حرب" بوجه إيران
ترمب متوعدًا روسيا: صواريخ ذكية قادمة لضرب سوريا
ترمب يعلن إنسحاب الولايات المتحدة من الإتفاق النووي
ترمب: السعودية أقدم حلفائنا في الشرق الأوسط
لماذا أُدرج مؤسس شركة أمازون على قائمة أعداء ترمب؟
هستيريا في أميركا...إنتصر كيم وسقط ترمب

أكد البيت الأبيض الجمعة أن القمة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين ستُعقد كما هو مخطط لها على الرغم من الدعوات إلى إلغائها بعد توجيه التهم إلى 12 عنصر استخبارات روسيًا بقرصنة الحزب الديموقراطي قبل الانتخابات الأميركية في 2016.

إيلاف من واشنطن: ردًا على سؤال عن القمة المقرر عقدها الاثنين في هلسنكي بين الرئيسين الأميركي ونظيره الروسي، قالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض إنها "ستحصل" في موعدها.

وصرح نائب وزير العدل الأميركي رود روزينشتاين الجمعة إنه تم توجيه التهم إلى 12 عنصر استخبارات روسيًا بقرصنة الحزب الديموقراطي قبل الانتخابات الأميركية في 2016.

قرصنة رسائل
ووضع قائمة الاتهامات المحقق الخاص روبرت مولر، مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) السابق الذي يحقق في مزاعم التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأخيرة.

وصرح روزينشتاين للصحافيين أن الضباط العسكريين الروس متهمون بـ"التآمر للتدخل في انتخابات الرئاسة 2016"، بما في ذلك قرصنة رسائل الكترونية للحزب الديموقراطي قبل الانتخابات. أضاف إن "11 من الضباط اتهموا بالتآمر لقرصنة أجهزة كمبيوتر وسرقة وثائق ونشر تلك الوثائق بنية التدخل في الانتخابات".

وأشار إلى أن أحد هؤلاء إضافة إلى المتهم الثاني عشر متهمان بالتآمر لاختراق أجهزة كمبيوتر مؤسسات مشاركة في إدارة الانتخابات". وقال روزينشتاين إنه أطلع ترمب على لائحة الاتهام.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب

إستفتاء

في أخبار