مقتل 17 شخصًا في أربعة ايام من العنف الإثني في شمال شرق نيجيريا

كانو: قتل 17 شخصا على الأقل في اشتباكات دارت على مدى أربعة أيام بين رعاة مواش من البدو الرحّل ومزارعين من الحضر من اثنية ياندانغ في شمال شرق نيجيريا، كما اعلنت الشرطة ومسؤولون محليون الجمعة.

واوضحت الشرطة ان الاشتباكات اندلعت في 5 يوليو الجاري في مقاطعة لاو في ولاية تارابا واستمرت اربعة ايام واوقعت 17 قتيلا. وقال ديفيد ميسال المتحدث باسم الشرطة في ولاية تارابا إنه "في الاجمال قتل 17 شخصا خلال اربعة أيام من العنف وأحرقت قرى عدة".

اضاف انه "تم ارسال وحدات من الشرطة الى المكان، وفي 8 يوليو اصبح الوضع بالكامل تحت السيطرة". لكن بحسب مسؤولين من كلا الطرفين، البدو والحضر، فإن الاشتباكات اوقعت اكثر من 70 قتيلا وتسببت ايضا بتهجير الآلاف من ديارهم.

وخلال مؤتمر صحافي في جالينغو عاصمة الولاية قال صاحبي محمود الذي يرأس تجمعا لرعاة الماشية "لقد خسرنا 23 شخصا في الهجمات وتم تهجير أكثر من ثلاثة الاف شخص من جماعتنا".

في المقابل قال آرون ارتيماس المسؤول في اتنية ياندانغ إن "اكثر من 50 مزارعا قتلوا وتم احراق 50 قرية"، مشيرا الى ان اكثر من الفي شخص من ياندانغ هجروا من منازلهم.

ومع ان النزاع بين الرعاة البدو والمزارعين الحضر هو بالاساس على المراعي والاراضي الزراعية إلا انه ارتدى في الاونة الاخيرة رداء طائفيا كون غالبية الرعاة البدو في المنطقة هم من المسلمين وغالبية المزارعين الحضر هم من المسيحيين.

