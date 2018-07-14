الجيش اليمني يحرر جبال السابح قرب مركز باقم

إيلاف من الرياض: حقق الجيش اليمني بدعم من التحالف العربي تقدما جديدا في جبهة علب شمالي محافظة صعدة التي تعتبر معقل المتمردين الحوثيين.

ونقلت "العربية نت" عن مصادر عسكرية ان قوات الشرعية حررت سلسلة جبال السابح الواقعة على مقربة من مركز مديرية باقم التي بات يفصلها عنها أقل من 5 كيلومترات.

وكانت قوات الجيش الوطني في الجبهة ذاتها حققت تقدما ميدانيا كبيرا متجاوزة منطقة أبواب الحديد من الاتجاه الغربي لمركز مديرية باقم.

وسيطرت على عدد من المواقع في إطار عملية التفاف ادت إلى خلخلة صفوف الميلشيات وتكبدها خسائر كبيرة.

وقال قائد محور علب في الجيش اليمني العميد ياسر مجلي في تصريح سابق لقناة "العربية"، إن قواته وبإسناد من قوات التحالف وبمشاركة فاعلة من القوات البرية الملكية السعودية سيطرت على مساحات كبيرة من المنطقة، وباتت على مشارف آل الزماح، بعد أن حررت تبة الكوز والوديان والشعاب المحيطة بها.