البحرية الاسبانية تنقذ 340 مهاجرا استعان أحدهم بإطار شاحنة

مدريد: أعلنت السلطات الاسبانية انها انقذت السبت أكثر من 340 مهاجرا في البحر المتوسط، أحدهم من شمال افريقيا استعان بإطار شاحنة محاولا الوصول الى الساحل الاوروبي.

وقال خفر السواحل الاسبان إن سفنهم أنقذت 240 شخصا كانوا على متن 12 مركبا، عشرة منها كانت في مضيق جبل طارق واثنان اخران في بحر البوران، فيما عثرت على احد المهاجرين على متن إطار شاحنة.

من جهتها قالت شرطة الحماية المدنية ان سفنها انقذت اكثر من 100 مهاجر في المتوسط.

وعلى غرار ايطاليا واليونان تشكل اسبانيا إحدى البوابات الرئيسية للمهاجرين الى اوروبا.

وفي حين انخفض عدد المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط الى النصف منذ مطلع 2018 مقارنة بالفترة نفسها مع 2017، فقد تضاعف ثلاث مرات بالنسبة لاسبانيا، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

وتدعو اسبانيا الى مزيد من التعاون مع المغرب بشأن الهجرة بعد توقيع اتفاقية بين الاتحاد الاوروبي والمغرب في كانون الاول/ديسمبر تنص على ميزانية قدرها 390 مليون درهم (35 مليون يورو) طوال اربع سنوات.

وتثير ازمة الهجرة انقساما حادا في اوروبا حول كيفية تقاسم اعباء المهاجرين الساعين الى بدء حياة جديدة في القارة العجوز.

