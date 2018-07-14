تعرف على الدولة التي رقصت رئيستها فرحاً في المدرجات

وصلت كرواتيا لأول مرة في تاريخها إلى نهائي كأس العالم، حيث خسرت أمامها دول كبيرة مثل روسيا وانجلترا. وفجرت كرواتيا مفاجآت كبرى للجماهير المتابعة لبطولة كأس العالم أولها عندما هزمت روسيا وثانيها عندما خسرت أمامها انجلترا. تعرف على هذه الدولة الحديثة في الاتحاد الأوروبي والتي لا يتجاوز عدد سكانها، عدد سكان مدينة في بريطانيا.

كانت كرواتيا قد أعلنت في عام 1991 استقلالها بعد سنوات من الحرب. وكانت فترة حكم الرئيس فرانيو تودجمان أفضل فترة خلال عشر سنوات من الحكم القومي المتسلط. وفي أوائل عام 2003، أحرزت كرواتيا تقدما كافياً للتخلص من تركة تلك السنوات، والتقدم بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لتصبح ثاني جمهورية يوغوسلافيا سابقة بعد سلوفينيا تسلك هذا الطريق.

وعقب محادثات الانضمام المطولة، أخذت كرواتيا مكانها كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي في الأول من يوليو/تموز 2013.

حقائق عامة

نظام الحكم في كرواتيا جمهوري يحكمها رئيس البلاد، وحالياً رئيسة البلاد هي كوليندا غرابار-كيراتوفيتش.

يبلغ عدد سكانها 4.4 مليوم نسمة، ومساحتها 21.851 ميلاً (56.594 كم مربعاً).

لغة البلاد، الكرواتية وديانتها المسيحية.

عاصمتها زغرب وعملتها الكونا.

Getty Images رئيسة كرواتيا كوليندا غرابار أثناء أدائها القسم الدستوري

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رئاسة البلاد

انتخبت كوليندا غرابار-كيراتوفيتش ، المحافظة المعتدلة، كأول امرأة تتولى رئاسة كرواتيا في يناير/كانون الثاني 2015، وتعهدت بدفع عجلة الاقتصاد المتعثر نحو الأمام.

وكانت قد عملت في السابق كوزيرة للخارجية وسفيرة لدى الولايات المتحدة ومساعدة للأمين العام لحلف الناتو.

دور الرئيس شرفي إلى حد كبير. حيث يقترح الرئيس، رئيساً للوزراء يتطلب موافقة البرلمان.

الإعلام

تتمتع وسائل الاعلام في كرواتيا بدرجة عالية من الاستقلال. الإذاعة والتلفزيون الكرواتية ، HRT ، هي محطة البث العامة التابعة للحكومة، ويتم تمويلها عن طريق الإعلان والضرائب المفروضة على الترخيص.

لا يزال التلفزيون العام هو المصدر الرئيسي للأخبار والمعلومات ، لكن قلّ عدد متابعيه بعد أن صعد رصيد قناة "نوفا" الخاصة.

غرابار كيتاروفيتش أول سيدة تفوز برئاسة كرواتيا

جدول زمني بأبرز الأحداث

أهم وأبرز الأحداث التي مرت بها كرواتيا منذ انتهاء الحرب العالمية الأولى إلى يومنا الراهن هي:

في عام 1918، صوتت الجمعية الوطنية الكرواتية للانضمام إلى مملكة الصرب والكروات السلوفينيين، على أنقاض الإمبراطورية النمساوية المجرية.

1929 سميت الإمبراطورية بـ يوغسلافيا، وأصبح نظام الحكم أكثر استبداداً في ظل الملكية المطلقة.

1939، تفاوض حزب الفلاحين الكرواتي على استعادة جزئية للحكم الذاتي الكرواتي.

1941، غزت ألمانيا النازية "كرواتيا الكبرى"، التي كانت تضم أيضا أجزاء كبيرة من البوسنة وصربيا الغربية. وأقيمت حكومة فاشية بقيادة أنتي بيفيلتش الكرواتي.

1945، بعد حملة مقاومة مريرة من قبل الأنصار الشيوعيين بقيادة جوزيف بروز تيتو، أصبحت كرواتيا واحدة من الجمهوريات الست المكونة للاتحاد الفيدرالي الاشتراكي اليوغوسلافي برئاسة تيتو كرئيس للوزراء.

Getty Images رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش

1980، بدأت الجمهوريات اليوغسلافية بالتفكك رغبة منها بالاستقلال بعد أن توفي تيتو.

1990، جرت أول انتخابات حرة في كرواتيا منذ 50 عاماً، حيث خسر الشيوعيون بقيادة توجمان.

1991، أعلنت كرواتيا استقلالها، وطرد الكرواتيون الصرب من شرق البلاد

1992، أنشأت الأمم المتحدة أربع مناطق آمنة في كرواتيا، مع إبقاء 14 ألف من قوات الأمم المتحدة للفصل بين الكروات والصرب. وشاركت كرواتيا بعدها في حرب البوسنة والهرسك من عام 1992 إلى 1995، دعماُ للكرواتيين ضد الصرب، ثم ضد البوشناق (مسلمي البوسنة).

1995، استعادت القوات الكرواتية ثلاثة من المناطق الأربعة التي أنشأتها الأمم المتحدة. وفرَّ الصرب إلى البوسنة وصربيا.

1996، أعادت كرواتيا العلاقات الدبلوماسية مع يوغوسلافيا، وانضمت إلى مجلس أوروبا.

2001، اتهمت محكمة العدل الدولية في لاهاي الرئيس اليوغسلافي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش بارتكاب جرائم حرب ضد الانسانية في أوائل التسعينات.

2009، انضمت كرواتيا إلى حلف الناتو.

عضوية الاتحاد الأوروبي

أصبحت كرواتيا عضواً في الاتحاد الأوروبي في يوليو/تموز 2013.

2014، أطلق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي إجراءات لإجبار كرواتيا على خفض العجز في ميزانيتها وجعلها ضمن الحد المسموح به من قبل الاتحاد.

2014 ، قامت كرواتيا بتسليم رئيس المخابرات اليوغسلافي السابق زدرافكو موستاك إلى ألمانيا ، بتهمة قتل منشق.

2015، انتخبت كولندا غرابار كيراتوفيتش المحافظة المعتدلة كأول رئيسة لكرواتيا.

2015، أقر البرلمان قانوناً لتعويض ضحايا العنف الجنسي خلال حرب الاستقلال في فترة 1990 - 2015.

2016، تم حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة يفوز فيها حزب الاتحاد الديمقراطي الكرواتي الوطني اليميني المعتدل.

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