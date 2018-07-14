باريس ومالطا مستعدتان لاستقبال مئة مهاجر من 450 تم إنقاذهم

روما: اعلن رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي مساء السبت ان كلا من فرنسا ومالطا ابدى استعداده لاستقبال خمسين مهاجرا من اصل 450 تم انقاذهم، وهم موجودون حاليًا على متن سفينتين في المياه الايطالية.

وكتب كونتي على صفحته على فايسبوك ان "كلا من فرنسا ومالطا سيتولى امر خمسين من اصل 450 مهاجرا نقلوا الى سفينتين عسكريتين. وقبول دول اوروبية اخرى سيصل سريعا جدا".

واكد ان هذا الامر جرى "بعد يوم من الاتصالات الهاتفية والمكتوبة مع جميع القادة الاوروبيين الـ27"، موضحا انه ذكرهم بـ"منطق وروح التقاسم اللذين وردا في توصيات المجلس الاوروبي في نهاية يونيو".

اضاف كونتي الى هذا التعليق نسخة من رسالة وجهها الى جان كلود يونكر رئيس المفوضية الاوروبية ودونالد توسك رئيس المجلس الاوروبي.

وكتب كونتي في الرسالة التي وجهها ايضا الى قادة الاتحاد الاوروبي الاخرين "وسط هذه الظروف التي تجعل ايطاليا على الدوام في المقدمة حيال اهمية انقاذ ارواح في البحر، اطلب منكم اشارة واضحة الى تقاسم مسؤولية ادارة ظاهرة الهجرة والتفكير في امكان تولي امر قسم من نحو 450 شخصا تم انقاذهم او استقبالهم في ميناء".