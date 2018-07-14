فصائل غزة وإسرائيل تتوصلان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار

عناصر في حركة حماس ينقلون فلسطينيًا أُصيب في الغارات الإسرائيلية لتلقي عناية طبية في مستشفى الشفاء في غزة بتاريخ 14 يوليو 2018

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي مساء السبت التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل إثر تصعيد واسع تخللته غارات إسرائيلية كثيفة على القطاع أسفرت عن مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة 15 على الأقل.

إيلاف: قال المتحدث باسم الجهاد داود شهاب "تم التوافق على وقف إطلاق النار بعد الاتصالات المكثفة التي جرت اليوم وفق تفاهمات القاهرة للعام 2014".

أضاف "نحن في فصائل المقاومة، بما فيها حركة حماس، تعاطينا مع الجهد المصري والإقليمي والدولي، ووافقنا على وقف التصعيد العسكري".

الاحتفاظ بحق الرد

وأوضح شهاب أن القرار "دخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (17:00 ت غ) على أن يلتزم الاحتلال وقف العدوان، ومن جانبنا نؤكد حقنا في الرد على أي انتهاك عدواني".

وقتل فلسطينيان في غارات جوية إسرائيلية بعد ظهر السبت على قطاع غزة، استهدفت على غرار تلك التي سبقتها فجرًا مواقع لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، وذلك غداة احتجاجات الجمعة على الحدود بين القطاع وإسرائيل، أوقعت قتيلين وأكثر من 200 جريح في صفوف الفلسطينيين.

كذلك، أسفرت غارات بعد الظهر عن إصابة 15 فلسطينيًا، اثنان في رفح جنوب القطاع، و13 في مدينة غزة، وفق مصادر طبية فلسطينية ووزارة الصحة في غزة.



