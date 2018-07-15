اتفاق برعاية مصرية لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة

أعلن الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) السبت التوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة لإنهاء تصاعد العنف عبر الحدود.

وقال فوزي برهوم على حسابه على تويتر إن الجهود المصرية أسفرت عن اتفاق لوقف موجة التصعيد الراهنة.

https://twitter.com/FawzyBarhoom/status/1018223929788420096

من جانبه، أكد داوود شهاب، الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي، التوصل لوقف إطلاق النار مع إسرائيل بعد اتصالات مصرية مكثفة.

وقال شهاب في اتصال مع بي بي سي إن حركته ستظل ملتزمة بتثبيت اتفاق وقف اطلاق النار ما التزمت به اسرائيل.

وأضاف "بعد اتصالات مكثفة تم التوصل إلى تثبيت تفاهمات وقف اطلاق النار والتي دخلت حيز التنفيذ الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت فلسطين ونحن من جانبنا ملتزمون بهذه التفاهمات طالما التزم بها العدو الاسرائيلي".

وكان مسؤولو صحة فلسطينيون قالوا إن صبيين قتلا في غارة جوية في واحدة من أسوأ عمليات القصف المتبادل منذ حرب إسرائيل في غزة عام 2014.

ونفذ الجيش الإسرائيلي أكثر من 40 غارة جوية نفذها الجيش الإسرائيلي في غزة منذ يوم الجمعة.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي بارز لرويترز إن "الحقائق على الأرض هي فقط التي ستملي علينا ردودنا القادمة".

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، أعلن الجيش الاسرائيلي سقوط قذيفتي هاون من غزة على منطقة أشكول.

وقال الجيش الاسرائيلي إنه استهدف منصة قذائف الهاون التي أطلقت منها القذيفتان.

ويعتبر هذا أول خرق لاتفاق تثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني.

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