إيلاف من لندن: حذرت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي من احتمال ألا "تتمكن بلادها من الطلاق مع الاتحاد الأوروبي على الإطلاق" بسبب محاولات نواب بريطانيين تقويض استراتيجيتها الخاصة بـ"بريكست" التي أعلنتها قبل يومين في "كتاب أبيض".

وقالت تيريزا ماي في مقال كتبته في صحيفة "ميل أون صنداي" إن بريطانيا ستتخذ موقفا متشددا في جولة المفاوضات التالية مع الاتحاد الأوروبي.

وأضافت أن "بعض الناس يسألون عما إذا كان اتفاق خروجنا من الاتحاد الأوروبي مجرد نقطة بداية لتراجعنا".

وتابعت رئيسة الحكومة التي لم تكن من أنصار الخروج من الاتحاد - بريكسيت: "دعوني أكون واضحة. اتفاق خروجنا من الاتحاد الأوروبي ليس قائمة رغبات طويلة يستطيع المفاوضون الانتقاء منها والاختيار. إنها خطة كاملة متكاملة بمجموعة من النتائج غير القابلة للتفاوض".

استقالتان

وكان وزيران كبيران في الحكومة البريطانية هما وزير الخارجية بوريس جونسون ووزير شؤون الخروج من الاتحاد ديفيد ديفيس، قد استقالا الأسبوع الماضي احتجاجا على خطط تيريزا ماي للتجارة مع الاتحاد الأوروبي بعد انسحاب بريطانيا من هذا التكتل في مارس المقبل.

وتعرضت خطتها بعد ذلك لانتقاد من قبل الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، خلال مقابلة صحفية، ولكنه تراجع عن موقفه هذا خلال اجتماعه مع ماي يوم الجمعة في مقرها الصيفي في "تشيكرز".

وقالت ماي: "رسالتي للبلاد في نهاية هذا الأسبوع بسيطة، ألا وهي أن علينا التركيز بشكل ثابت على جواز المغادرة، لأنه إذا لم نفعل ذلك نخاطر بأن ينتهي بنا الأمر لعدم الخروج من الاتحاد الأوروبي على الإطلاق".

القرار بريطاني

وشددت على القول: إن صفقة "Brexit" تعني تسليم القرار الديمقراطي للشعب البريطاني وتأمين مستقبل مشرق جديد لبلدنا خارج الاتحاد الأوروبي.

وقالت: إن الصفقة تعيد سيادتنا الوطنية، بحيث تكون حكومتنا هي التي تقرر من يأتي إلى بلدنا، وتؤكد أن برلماننا هو من يضع قوانيننا وأن محاكمنا هي التي تطبقها.

وأشارت ماي إلى ما تتحمله الدولة البريطانية من عبء مالي في مساهمات سنوية تدفعها للاتحاد الأوروبي، وقالت: الأولى أن تذهب هذه المبالغ الضخمة لخططنا طويلة الأجل مثل خطط تطوير التأمينات الصحية "NHS".

وفي دفاعها عن صفقة "بريكست"، قالت رئيسة الوزراء إنها تدرك فرص انتهاج سياسة تجارية مستقلة، "مما يحررنا نحو تحقيق صفقات تجارية جديدة مع حلفائنا في جميع أنحاء العالم - بما في ذلك الولايات المتحدة، حيث أوضح الرئيس ترمب أنه يريد صفقة تجارية، وهو الآن واثق من أننا سنتمكن من القيام بذلك".

شراكات اقتصادية وأمنية

واضافت: كما أن الاستراتيجية تمكننا من بناء الشراكات الاقتصادية والأمنية الجديدة التي نرغب في رؤيتها مع الاتحاد الأوروبي. نظرًا لأن صفقة "Brexit" لا تتعلق بالتداول التجاري والعلاقات مع البلدان الأخرى كبديل للتجارة مع أوروبا، فإن الأمر يتعلق بالاثنين.

وأكدت: هذا هو حجم الفرص المتاحة أمامنا ورسالتي إلى بلدنا في نهاية هذا الأسبوع بسيطة: نحن بحاجة إلى إبقاء أعيننا على الجائزة، "وإذا لم نفعل ذلك، فإننا نخاطر بأن ينتهي الأمر مع عدم وجود خروج "Brexit" على الإطلاق".

وقالت: هذا هو الوقت المناسب ليكون عمليًا - بدعم خطتنا لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس من العام القادم وتقديمها للشعب البريطاني.

واعترفت ماي بأن هناك البعض ممن لديهم مخاوف بشأن "القواعد العامة للسلع والترتيبات الجمركية التي اقترحناها ستعزز منطقة التجارة الحرة الجديدة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي".

وقالت: "أنا أفهم هذه المخاوف. لكن إرث خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يكون حدوداً صعبة بين إيرلندا الشمالية وإيرلندا التي لا ترقى إلى اتفاق بلفاست التاريخي. لا يمكن أن يكون تقسيم المملكة المتحدة الثمينة بحدود أسفل البحر الإيرلندي. ولا يمكن أن يكون تدمير سلاسل التوريد المتكاملة والعمليات في الوقت المناسب التي تعتمد عليها الوظائف وسبل العيش".

لا مواجهات

واضافت رئيسة الحكومة: وهذا يعني أنه يجب علينا نقل البضائع بدون مواجهات أو احتكاكات، ومن يتعين تجنب الحاجة إلى إجراء عمليات فحص جمركية وتنظيمية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وشددت ماي على القول في مقالها: وهذا لا يمكن أن يحدث إذا كان يتعين على المنتجات أن تمر باختبارات مختلفة لأسواق مختلفة ، أو إذا كان يتعين إصدار إعلانات جمركية على حدود المملكة المتحدة - الاتحاد الأوروبي

وأوضحت، لا أزال أرى ترتيبات تجارية مستقبلية بديلة قابلة للتنفيذ من شأنها أن تحقق التزاماتنا تجاه إيرلندا الشمالية، والحفاظ على سلامة الإجراءات الدستورية للمملكة المتحدة وتحقيق نتائج الاستفتاء.

الكتاب الأبيض

وأكدت رئيس الوزراء البريطانية أن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تحقق ذلك بالضبط - ويمكن أن تنجح. أما بالنسبة لكتاب القواعد المشتركة "الكتاب الأبيض"، فإنه لا يغطي سوى السلع الصناعية والمنتجات الزراعية والقواعد الضرورية فقط لضمان التدفق الحر على الحدود.

ولفتت إلى أن الأنظمة التي تتم تغطيتها في تلك القواعد مستقرة إلى حد كبير وتدعمها نسبة كبيرة من أعمال التصنيع لدينا. وسوف يكون هناك دائماً قفل برلماني لضمان أن تكون لدى برلماننا القدرة السيادية على رفض أي قانون أو لائحة جديدة، بينما يدرك أنه ستكون هناك آثار متناسبة لتشغيل العلاقات المستقبلية ، إذا كانوا يفعلون ذلك "لذلك أعتقد أننا بحاجة إلى التآلف والتحالف جميعاً خلف خطتنا".

وقالت: ومع عودة مشروع قانون التجارة إلى مجلس العموم هذا الأسبوع، هناك بعض الخطط للتصويت على التعديلات التي من شأنها أن تربط بيننا وبين اتحاد جمركي دائم مع الاتحاد الأوروبي.

خيانة

واشارت إلى أنه سيكون هذا خيانة في نهاية المطاف للاستفتاء على الخروج، وهذا من شأنه أن يلغي قدرتنا على انتهاج سياسة تجارية مستقلة على الإطلاق، ومع الاعتراف بدور بريطانيا على المسرح العالمي كقوة للتجارة الحرة وتعريض وظائف الناس وسبل عيشهم للخطر "هذه الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أبداً من أجل ذلك".

وحذرت رئيسة الوزراء البريطانية من إن هناك آخرين ممن يخططون لإسقاط مشروع قانون ضروري لتمكيننا من الاستعداد للحياة خارج الاتحاد الأوروبي. وهذا من شأنه أن يعرض للخطر قدرتنا على القيام بالتحضيرات اللازمة لعقد صفقة.

وخلصت تيريزا ماي إلى القول: وهذا يمكن أن يؤدي إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل مضطرب وغير منظم لأنه من دون تمرير مشروع القانون هذا، لن نتمكن من الاحتفاظ بمزايا أكثر من 40 من الترتيبات التجارية القائمة، ولن تكون لدينا الوسائل اللازمة لحماية المستهلكين والصناعات والعمال من التعرض للضرر من السلع المتداولة بشكل غير عادل في بريطانيا ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

